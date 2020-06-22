Даже после 10 лет брака принцесса Швеции Виктория и принц Даниэль покоряют сеть свадебным снимками. Пара отпраздновала юбилейную дату со дня своей свадьбы, разместив на инстаграм-странице фото с церемонии, которых еще не было в СМИ.

Как известно 24 канала, принцесса Виктория и принц Даниэль отпраздновали годовщину свадьбы 19 июня. Накануне праздника представители монархии опубликовали новые официальные портреты, после чего поделились черно-белыми свадебными снимками, которые до сих пор скрывались в личных архивах супругов.

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Большинство фото принцессы Швеции и ее мужа сделали на праздновании свадьбы, куда не могли попасть журналисты. Перед камерой очаровательная Виктория появилась в белоснежном платье со шлейфом и вырезом, деликатно обнажал плечи будущей королевы. На свадьбе невеста красовалась в длинной кружевной фате и короне. Даже после 10 лет платье принцессы Виктории выглядит стильно и актуально.



Свадьба принцессы Швеции/ Фото Instagram / @kungahuset



Роскошное свадебное платье принцессы Швеции / Фото Instagram / @kungahuset



Принцесса и принц Швеции / Фото Instagram / @kungahuset



Первый танец на королевской свадьбе / Фото Instagram / @kungahuset

Что известно о браке принцессы Швеции

Виктория пока что единственная принцесса в мире, претендующей на трон. После завершения правления своего отца Карла Густава XVI она возглавит шведскую монархию. Поэтому к ее мужу у родителей было множество критериев.

Завоевать расположение принцессы удалось обычном фитнес-тренеру, который проводил персональные тренировки для Виктории. Пара познакомилась в 2002 году и долгое время скрывала роман. И только после нескольких лет встреч Даниэль сделал предложение любимой и получил согласие от ее влиятельных родителей на брак. В 2009 году будущие супруги объявило миру дату свадьбы – 19 июня.

Церемония прошла в Стокгольме и до сих пор вызывает восторг у поклонников королевской семьи.