Принцесса Беатрис обручилась: кто стал избранником внучки Елизаветы II

Принцесса Йоркская Беатрис обручилась в начале сентября 2019 года. Предложение бракосочетания наследнице британского престола сделал 34-летний итальянец Эдоардо Мапелло Моцци. Радостной новостью о предстоящей свадьбе уже поделились представители королевской семьи и сестра невесты – принцесса Евгения.

Первыми о королевской свадьбе, к которой с сегодняшнего дня будет готовиться королевский двор Великобритании, сообщили на инстаграм странице Елизаветы II и принца Филиппа 26 сентября.

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Герцог и герцогиня Йоркские рады объявить о помолвке принцессы Беатрис с мистером Эдоардо Мапелло Моцци. Ее Королевское Высочество и господин Мапелло Моцци поженились в Италии в начале этого месяца. Свадьба состоится в 2020 году. Эта фотография была сделана принцессой Евгенией в Италии,

– говорится в официальном заявлении.

В заметке также приведено обращение самих молодоженов, которые невероятно рады предстоящему событию: "Мы очень рады, что можем поделиться новостями о нашей недавней встрече. Мы оба очень рады, что вместе начинаем это жизненное приключение, и не можем дождаться свадьбы".



Принцесса Беатрис женится на Эдоардо Мапелло Моцци / Фото: принцесса Евгения

Эмоциями радости также поделилась и принцесса Евгения на своей странице в инстаграме. Она призналась, что невероятно рада за свою родную сестру и ее будущего мужа Эдо. Принцесса Йоркская убеждена, что после стольких лет отношений они непременно должны быть вместе.



Принцесса Беатрис женится​! / Фото: принцессы Евгении



Принцесса Беатрис женится​! / Фото: принцессы Евгении

Что известно об отношениях принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелло?

После церемонии бракосочетания принцессы Евгении и ее жениха – предпринимателя Джека Бруксбенка, которая состоялась в октябре прошлого года, общественность не могла дождаться, когда же под венец пойдет старшая дочь Эндрю и Сары – Беатрис? Ее даже стали называть последней незамужней принцессой. Но все сомнения развеялись, когда Беатрис в марте этого года вышла в свет с 34-летним итальянцем Эдоардо Мапелло Моцци. Произошло это на благотворительном вечере в Национальной портретной галерее Лондона.



Принцесса Беатрис с парнем Эдоардо Мапелло Моцци на благотворительном вечере / Elle

Известно, что влюбленные были знакомы еще с детства, но их романтические отношения завязались после свадьбы принцессы Евгении. Что интересно, Эдоардо Мапелло Моцци тогда был помолвлен с архитектором Дарой Хуанг, которая два года назад родила ему сына. Отец женщины рассказывал, что его дочь призналась в измене Эдоардо в газете. Ситуация могла обернуться большим скандалом, ведь Елизавета II не одобряет такие союзы. Но принцесса Йоркская Беатрис является далекой наследницей престола (8 в очереди), поэтому она не требует официального разрешения, чтобы выйти замуж за любимого человека, пусть и с ребенком от прошлых отношений.