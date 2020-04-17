Принцесса Беатрис окончательно отменила запланированную свадьбу

Последняя незамужняя внучка королевы Елизаветы II вынуждена перенести брачную церемонию. Если раньше принцесса Беатрис и жених Эдоардо Мапелли Моцци решили провести скромное торжество, то сейчас влюбленные приняли решение отложить запланированную свадьбу на фоне вспышки коронавируса.

Пандемия коронавирус свела на нет планы королевского семейства, которое было вынуждено самоизолироваться в личных имениях. Так, одну из самых громких свадеб года принцессы Беатрис и ее избранника итальянского бизнесмена Эдоардо Мапелли Моцци пришлось отменить.

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Инсайдеры из близкого окружения влюбленных сообщили изданию People, что церемония, которая была запланирована на 29 мая в Лондоне, переносится. Окончательное решение связано с тем, что правительство Британии решило продолжить карантинный режим минимум на три последующие недели. Через введенные ограничения подготовка к торжеству невозможна.

Несмотря на нестабильную ситуацию в мире, Беатрис и Эдоардо пока не определились с датой, на которую перенесут свадьбу. Заметим, они вполне осознают, что коронавирус может перечеркнуть все их планы и даже не присылали гостям свадебные приглашения.

Молодожены не планируют менять место празднования и проводить свадьбы. Сейчас они даже не думают о своей женитьбе,

– уверяют инсайдеры.

Напомним, что влюбленные должны дать супружеские клятвы в Королевской часовне Сент-Джеймсского дворца 29 мая и собрать гостей на частном банкете в садах Букингемского дворца. Однако рашине паре пришлось отказаться от проведения официального приема. Беатрис и Эдоардо были готовы уменьшить количество приглашенных гостей до 150 человек и сыграть скромную свадьбу. Однако даже такое торжество при современных обстоятельствах оказалось невозможным.

Отметим, ранее мама невесты Сара Йоркская призналась, что ее старшая дочка не расстроится в случае переноса брачной церемонии. Она понимает, что сейчас весь мир переживает сложные времена. Беатрис чувствует себя самым счастливым человеком рядом с любимым Эдоардо Мапелли Моцци, поэтому их чувством под силу одолеть даже такие испытания.