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Принцесса Дании Мари вывезет детей из школы-интерната в Швейцарии из-за коронавируса

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Принцесса Мари из Дании 13 марта выступила с официальным заявлением от своей королевской семьи, которая собирается забрать четверых детей из школы-интерната в Швейцарии, поскольку там образовательные учреждения закрывают из-за пандемии коронавируса.

Женщина намерена вернуться в Данию, чтобы вместе с согражданами бороться со смертельной болезнью, которая пока не принесла никаких потерь. По состоянию на 13 марта в Дании зафиксировали 788 случаев заражения коронавирусом, которые больше не распространяются.

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В заявлении 48-летней принцессы Мари и мужа принца Иохима говорилось о том, что она хочет "вернуться домой и быть с датским народом в то время, когда все в этом нуждаются".

Семья наследного принца считает наиболее естественно возвращаться домой и быть с датчанами в то время, когда есть общая ответственность заботы друг о друге,
– отмечают представители королевской семьи.

Но добавим, что во время стремительного распространения вируса в Дании дети принцессы Мари с 6 января учились в Швейцарии, находясь вместе с родителями. Когда в Дании восстановят обучение, они вернутся в свои школы.

 

Именно в Швейцарии сейчас нестабильная ситуация с коронавирусом Covid-19 – 1 135 случаев заражения и 7 смертей. Правительство Швейцарии 13 марта объявило, что предлагают закрыть все школы в стране на несколько недель, жестче проверять граждан на границах и установить запрет на публичные и частные мероприятия на более чем 100 человек. Об этом сообщают в Neue Zürcher Zeitung.

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Автор: Ульяна Журба
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости LifeStyle LifeStyle Швейцария Дания Звездные дети Королівська сім'я
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