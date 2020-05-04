Принцесса Диана пыталась совершить самоубийство: историю ее жизни покажут в байопике

Netflix покажет документальный фильм, который раскроет тайны жизни принцессы Дианы. В ленте фигурируют истории о том, что четыре раза она пыталась наложить на себя руки. Прогнозируют, что фильм негативно скажется на королевской семье и нанесет удар Гарри и Уильяму.

Как информирует издание The Sun, на заказ стриминговой платформы Netflix телекомпания DSP готовится к выпуску фильма, который сейчас фигурирует в прессе под названием "Быть мной: Диана". Четырехсерийная лента прольет свет на личность принцессы Дианы, которая трагически погибла 23 года назад.

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В документальной картине покажут жизнь первой жены принца Чарльза со времен сложного детства до злополучного брака с сыном королевы Елизаветы II, включая проблемы с психическим здоровьем и расстройство питания. Фильм основан на необнародованных ранее кадрах выходов принцессы Дианы и интервью близких для нее людей.

Против экранизации жизни принцессы Уэльской выступили все члены британской монархии и ее семья Спенсер-Черчилль. В прессе уже успели предположить, что эта обличительная лента станет мощным ударом для герцога Кембриджского и принца Гарри, который сотрудничал с Netflix в совместных проектах.

Уильям и Гарри будут очень расстроены и обозлены. Для Гарри это особенно неприятно, поскольку он работал с Netflix,

– отмечают источники.



Принцесса Диана с сыновьями Уильямом и Гарри / Фото: Getty Images

Следует заметить, что представители компании DSP заявляют, что фильм – не шоу на заказ, а информация, которую использовали создатели, давно есть в общем доступе. В то же время, сейчас не лучший период для выхода скандальной ленты. Ведь в СМИ до сих пор не утихли разговоры о сложении королевских обязанностей Меган Маркл и принца Гарри, которое отразилось на британской монаршей семье.