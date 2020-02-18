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Принцесса Евгения показала романтическое фото с мужем

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Принцесса Евгения с мужем / Instagram / @princesseugenie

Принцесса Евгения поделилась архивной фотографией с мужем Джеком Бруксбэнком. Таким образом она поздравила его с Днем святого Валентина.

Принцесса Йоркская Евгения на своей инстаграм-странице опубликовала нежный снимок с мужем. Она не часто распространяет семейные снимки, однако в День влюбленных сделала исключение.

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Как отмечает Евгения, это фото было сделано в 2010 году. Именно в том году она встретила своего возлюбленного.

На этом кадре принцессе всего 19 лет. Она одета в яркое платье и жакет черного цвета. На голове у Евгении шляпка с перьями. На лице почти нет макияжа, выделены только глаза.

Джек в черном костюме и белой рубашке. К наряду он добавил золотистый галстук.

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: Королівська сім'я LifeStyle
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