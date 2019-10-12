Принцесса Евгения трогательно поздравила мужа с годовщиной женитьбы: романтическое видео

Казалось бы, только недавно западные и украинские СМИ следили за организацией свадьбы младшей дочери принца Эндрю прицеси Евгении, а уже сегодня, 12 октября, они с Джеком Бруксбанком празднуют первую годовщину бракосочетания.

Короткий ролик, в котором показаны фрагменты королевской свадьбы, принцесса Евгения опубликовала на своей странице в инстаграме.

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В видео показаны все самые важные моменты красивого торжества – подготовка образа невесты, брак в часовне Святого Георгия, где к алтарю завидную невесту вел ее отец герцог Йоркский, а также трогательные клятвы влюбленных.

Это был самый важный день в моей жизни... Навсегда и всегда! С первой годовщиной, мой Джек,

– прокомментировала видео принцесса Евгения.

По случаю первого юбилея супругов также поздравила королева Елизавета II и принц Филипп. Представители британского монарха опубликовали на официальной странице королевской семьи свадебное фото принцессы Евгении и Джека Бруксбанка.

"Поздравляем Ее Королевское Высочество принцессу Евгению и мистера Джека Бруксбанка с их первым юбилеем свадьбы! Сегодня исполняется год, когда Ее Королевское Высочество и мистер Бруксбанк 12 октября 2018 года обменялись обетами в часовня Святого Георгия в пределах Виндзорского замка", – написали представители Елизаветы II.

Стоит напомнить, внучка королевы Елизаветы II обручилась с Джеком Бруксбанком в январе 2018 года. На тот момент они встречались более семи лет. 12 октября 2018 года они отпраздновали громкую свадьбу. Влюбленные венчались в часовне Святого Георгия – там же, где в мае дали обеты друг другу принц Гарри и Меган Маркл. Невеста шла к алтарю в платье от британских дизайнеров Питера Пилотто и Кристофера Де Воса.