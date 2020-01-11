Принцесса Иордании вошла в историю страны как первая женщина-пилот

Королевская семья Иордании – монарх Абдалла II и его очаровательная жена Рания приняли участие в особой церемонии. На днях их младшая дочь Сальма получила престижную медаль как первая женщина-пилот в государстве.

Об этом Ее Величество рассказала поклонникам в сети, добавив эффектные фото с торжества. Согласно официальной заметке, 19-летняя принцесса Сальма уже вошла в историю Иордании. Потомок монархов стала первой женщиной, которая прошла предварительную подготовку пилотов в Вооруженных силах и получила за это награду – медаль в форме крыльев.

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Торжественное событие состоялось в королевской резиденции Al Husseiniya Palace, что в Аммане. По традиции, награду Сальма приняла от главы монархии Абдаллы II, который является ее отцом. Поддержать принцессу пришли и знаменитые родственники девушки – королева Рания и ее сын Хусейн ибн Абдалла.

Как всегда, блестящее трудолюбие! Поздравляю с получением медали и желаю еще больших успехов и достижений!

– написал наследник престола Хусейн ибн Абдалла.



Принцесса Иордании Сальма / Instagram / @queenrania

Для этого особого события Ее Величество, которая является известной модницей в мире, выбрала скромное и яркое платье. Фиолетовый наряд Рания дополнила черным поясом, который помог ей подчеркнуть стройную талию. Маленькая сумка, обувь на каблуке и идеальные макияж и прическа завершили образ представительницы монархии.



Королевская семья Иордании на торжественном событии / Instagram / @queenrania

Интересно, что сама королева Рания также имеет воинское звание. Ее Величество является полковником Вооруженных сил Иордании, а также главой организации, поддерживающей родственников и самих военных.



Роскошный образ королевы Рании / Instagram / @queenrania