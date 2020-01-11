24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Принцесса Иордании вошла в историю страны как первая женщина-пилот

16 Читати новину українською
Королева Иордании с мужем и дочерьми / Instagram / @queenrania

Королевская семья Иордании – монарх Абдалла II и его очаровательная жена Рания приняли участие в особой церемонии. На днях их младшая дочь Сальма получила престижную медаль как первая женщина-пилот в государстве.

Об этом Ее Величество рассказала поклонникам в сети, добавив эффектные фото с торжества. Согласно официальной заметке, 19-летняя принцесса Сальма уже вошла в историю Иордании. Потомок монархов стала первой женщиной, которая прошла предварительную подготовку пилотов в Вооруженных силах и получила за это награду – медаль в форме крыльев.

Читайте также: Королева Иордании поздравила мир с Новым годом: какое фото выбрала очаровательная Рания

Торжественное событие состоялось в королевской резиденции Al Husseiniya Palace, что в Аммане. По традиции, награду Сальма приняла от главы монархии Абдаллы II, который является ее отцом. Поддержать принцессу пришли и знаменитые родственники девушки – королева Рания и ее сын Хусейн ибн Абдалла.

Как всегда, блестящее трудолюбие! Поздравляю с получением медали и желаю еще больших успехов и достижений!
– написал наследник престола Хусейн ибн Абдалла.

Принцеса Йорданії Сальма
Принцесса Иордании Сальма / Instagram / @queenrania

Для этого особого события Ее Величество, которая является известной модницей в мире, выбрала скромное и яркое платье. Фиолетовый наряд Рания дополнила черным поясом, который помог ей подчеркнуть стройную талию. Маленькая сумка, обувь на каблуке и идеальные макияж и прическа завершили образ представительницы монархии.

Королівська родина Йорданії на урочистій події
Королевская семья Иордании на торжественном событии / Instagram / @queenrania

Интересно, что сама королева Рания также имеет воинское звание. Ее Величество является полковником Вооруженных сил Иордании, а также главой организации, поддерживающей родственников и самих военных.

Розкішний образ королеви Ранії
Роскошный образ королевы Рании / Instagram / @queenrania

Иран сбил самолет МАУ над Тегераном: появилось видео пуска ракеты
сегодня
1630
Теги: LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 09:30 Королевская семья в ярости из-за демарша Меган и Гарри
Женя Котик 792
10 января 21:00 Людмила Таран: "История Украины такая страшная, в ней судьбы палачей и жертв переплелись"
Наталія Лебідь 292
10 января 20:33 История любви принца Гарри и Меган Маркл: от знакомства до сегодня
Надія Біленко 219
10 января 19:30 Принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочия: что известно о скандале
Уляна Журба 4305
10 января 16:00 Самые популярные направления для путешествий в 2020 году
Альона Захарова 889
Новости
Больше новостей
Залиште відгук