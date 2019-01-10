Принцесса Монако опровергла слухи о расставании с мужем: официальное заявление

В начале 2019 года в январе иностранные СМИ взорвались информацией о том, что принцесса Монако Шарлотта Казираги, которая является внучкой легендарной актрисы Грейс Келли и короля Альберта II, отменила помолвку со знаменитым кинопродюсером Дмитрием Рассамом, от которого она два месяца назад родила ребенка.

Однако знаменитая пара выпустила официальное заявление, в котором опровергнуты слухи об их расставании. Об этом сообщают западные СМИ, к примеру издание Marie Claire.

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Также в заявлении указано, что такая информация негативно отразилась на моральном состоянии влюбленных и членов их семьи. Поэтому они планируют обратиться с этим вопросом в суд.

Шарлотта Казираги и Дмитрий Рассам, что стали жертвами преследований желтой прессы, опровергают все необоснованные слухи о своем расставании. Объяснение этой циничной и лживой информации самое простое: придумать конфликт, которого нет и никогда не было, с целью заработать деньги, так, как всем известно, что новости о громком расставании всегда хорошо продаются. Учитывая негативное влияние этих слухов на них самих, на их детей и родных, они приняли решение обратиться к адвокатам для начала судебных разбирательств,

– говорится в официальном заявлении.

Официальное заявление Казираги и Рассама выглядит так:

Напомним, в марте накануне вручения престижной кинопремии "Сезар" Дмитрий Рассам сделал предложение принцессе Монако. Впоследствии 23 октября Шарлотта родила их первого общего ребенка.

Кто такая Шарлотта Казираги?

Это внучка легендарной актрисы и княгини Грейс Келли и короля Альберта II. Известно, что принцесса Монако находилась в отношениях с актером Гадом Эльмалехом, от которого в 2013 году родила сына, а ее возлюбленный Дмитрий Рассам тоже был женат на русской модели Маше Новоселовой.