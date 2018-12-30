Принцесса Монако отменила свадьбу с Димитрием Расселом через 2 месяца после рождения ребенка

Принцесса Монако Шарлотта Казираги, которая является внучкой легендарной актрисы Грейс Келли и короля Альберта II, отменила помолвку со знаменитым кинопродюсером Дмитрием Расселом.

Об этом сообщают западные СМИ, к примеру журнал Hola!.

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В марте накануне вручения престижной кинопремии "Сезар" Димитрий Рассам сделал предложение принцессе Монако. Впоследствии 23 октября Шарлотта родила их первого общего ребенка. По традиции, принцесса Шарлотта выбрала клинику Грейс, названную в честь ее бабушки – актрисы и княгини Монако Грейс Келли.

Однако через два месяца после рождения ребенка пара решила отменить помолвку.



Димитрий Рассам и Шарлотта Казираги / Getty Images

Кто такая Шарлотта Казираги?Это внучка легендарной актрисы и княгини Грейс Келли и короля Альберта II. Известно, что принцесса Монако находилась в отношениях с актером Гадом Эльмалех, от которого в 2013 году родила сына, а ее экс-жених Димитрий Рассам тоже был женат на русской модели Маше Новоселовой.