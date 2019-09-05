Принцесса Шарлотта впервые пошла в школу: какое платье выбрала Кейт Миддлтон для события

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Кейт Миддлтон и принц Уильям отвели детей в школу
Кейт Миддлтон и принц Уильям отвели детей в школу / www.gettyimages.com

Во всем мире начался учебный год, поэтому все родители с гордостью отвели своих отпрысков в школу. Исключением не стали и герцоги Кембриджские, которые выбрали для принца Джорджа и принцессы Шарлотты элитную школу в Лондоне. Для такого особого выхода Кейт Миддлтон выбрала стильный образ, который уже успел очаровать мир.

5 сентября войдет в историю четы герцогов Кембриджских, ведь именно сегодня они впервые повели 4-летнюю Шарлотту в школу. В особый день девочку поддерживали ее родители и брат Джордж, который уже учится в элитной школе Thomas's Battersea School.

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Что известно о школе Thomas's Battersea?Заведение располагается в южном районе Лондона, в 30 минутах езды от Кенсингтонского дворца. Школа считается одной из самых престижных, ведь здесь внедрены инновационные методы обучения, а дети изучают предметы в форме игры. Стоимость образования в Thomas's Battersea составляет 23 тысячи долларов в год.

Это событие привлекло внимание всех журналистов, которые отметили идеальный стиль Кейт Миддлтон. Перед камерами она предстала в стильном и скромном платье от Michael Kors, стоимость которого составляет 175 долларов. В наряде герцогини был использован трендовый цветочный принт и пояс, который подчеркнул ее тонкую талию. Образ Кейт дополнила туфлями на каблуке и лаконичными украшениями из королевской коллекции.

В то же время принц Уильям красовался в любимых коричневых брюках, голубой рубашке и пиджаке. Герцоги Кембриджские несли рюкзаки своих детей и нежно держали их за руки, поддерживая в такой особенный день.

Супруги решили не привлекать внимание к себе в такой знаковый день. Принц Уильям и Кейт Миддлтон приехали к боковому входу элитной школы, где их встречала руководительница заведения Хелен Хаслем. Всего несколько секунд герцоги Кембриджские пообщались с ней во дворе и сразу же зашли со своими детьми в здание.

На официальной странице супругов появилось прелестное видео, где видно, как принцесса Шарлотта подходит к директрисе Thomas's Battersea School и не скрывает своего волнения.

 

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Теги: Стиль и мода LifeStyle Королівська сім'я Звездные дети Принц Уильям Кейт Миддлтон
Источник: LifeStyle 24
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