Принцессе Евгении – 29: как выглядела внучка Елизаветы II в детстве

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Принцесса Евгения
Принцесса Евгения / Instagram / @princesseugenie

Внучка королевы Елизаветы II празднует свое 29-летие в субботу, 23 марта. Несмотря на то, что взрослая принцесса Евгения предпочитает не так часто появляться перед камерами, она с радостью публикует свои детские фото в социальных сетях. LifeStyle 24 подобрал для вас самые яркие кадры из детства принцессы Йоркской.

Принцесса Евгения, младшая дочь принца Эндрю, празднует свое 29-летие в субботу, 23 марта. Поскольку в 2018 году внучка Елизаветы II выходила замуж, год выдался для нее очень насыщенным и активным. Вероятно именно поэтому представительница королевской семьи взяла паузу в своих появлениях на публике и впервые осуществила официальный выход только через полгода после свадьбы.

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Однако на своей странице в Instagram 29-летняя принцесса Евгения часто публикует снимки с детства, на которых стоит с мамой, Сарой Фергюсон, сестрой, принцессой Беатрис, и отцом, принцем Эндрю. Журналисты LifeStyle 24 подобрали для вас самые яркие фотографии с детства принцессы Йоркской.

 

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Королівська сім'я
Источник: LifeStyle 24
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