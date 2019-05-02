Принцессе Шарлотте – 4 года: рост королевской наследницы в фотографиях
Сегодня, 2 мая, исполняется 4 года маленькой принцессе Шарлотте Елизавете Диане. Принцесса Кембриджская несмотря на совсем юный возраст смогла завоевать любовь у миллионов поклонников.
Именинница принцесса Шарлотта является пятой правнучкой королевы Елизаветы II, второй внучкой принца Уэльского Чарльза и принцессы Уэльской Дианы и вторым ребенком герцогов Кембриджских принца Уильяма и Кейт Миддлтон.
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4-летняя принцесса стала четвертой в очереди на престолонаследие после дедушки принца Чарльза, отца принца Уильяма и брата принца Джорджа. В соответствии с действующими в британской монархии правилами титулования лиц, принадлежащих к британскому королевскому дому, Шарлотта сразу после рождения получила право именоваться Ее Королевское Высочество Принцесса Шарлотта Кембриджская.
Королева Елизавета II держит на руках принцессу Шарлотту в окружении других внуков
Крепко встав на две ноги девочка сразу начала принимать активное участие в различных традиционных мероприятиях при королевском дворе, а также с родителями и старшим братом начала посещать официальные визиты в другие страны. Ее замечательный и сдержанный стиль в одежде, над которым работает ее мать Кэтрин и стилисты, положительно оценивают все сторонники британских монархов. Похожую одежду мгновенно скупают с прилавков магазинов, только маленькая модница появляется на публике.
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Посмотрите на историю роста принцессы Шарлотты, которая ежегодно становится все красивее и взрослее.
День рождения принцессы Шарлотты 2 мая 2015 года
Маленький принц Джордж с сестренкой принцессой Шарлоттой
Кейт Миддлтон с дочерью принцессой Шарлоттой
Очаровательная принцесса Шарлотта
Принцесса Шарлотта
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Принцесса Шарлотта с мамой Кэтрин на первом торжественном мероприятии
Принцесса Шарлотта
Первый официальный визит принцессы Шарлотты в Канаду
Принцесса Шарлотта всегда придерживается одного фасона платьев
Принцесса Шарлотта на свадьбе у тети Пиппы Миддлтон
Принцесса Шарлотта на официальном визите в Германии
Принцесса Шарлотта на официальном визите в Германии
Принцесса Шарлотта идет на встречу со своим новорожденным братом принцем Луи
Принцесса Шарлотта в 2019 году
Принцесса Шарлотта празднует 4 день рождения
Дочь принца Вильяма и Кейт Миддлтон