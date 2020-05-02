Принцессе Шарлотте исполняется 5 лет: новые фото дочери герцогов Кембриджских

Сегодня, 2 мая, день рождения у единственной дочери Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Принцессе Шарлотте исполняется 5 лет. По этому случаю ее родители поделились новыми фотографиями именинницы.

Дни рождения членов королевской семьи – это всегда особые праздники. Часто монархи делятся архивными фотографиями или же наоборот – распространяют новые кадры, которых мир еще не видел. Герцоги Кембриджские также решили в день рождения своей дочери на официальной странице в инстаграме опубликовать снимки юной принцессы.

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Милые фотографии были сделаны Кейт Миддлтон, когда семья помогала собирать и доставлять пищевые пакеты для изолированных пенсионеров в местности, где семья герцогов Кембриджских находится в изоляции.

Принцесса Шарлотта одета в красивое платье от Zara и плотные серые колготы. Такой наряд соединен с лакированными черными туфлями.



Принцессе Шарлотте исполняется пять лет / Instagram / @kensingtonroyal



Принцесса Шарлотта помогает доставлять пищевые пакеты пенсионерам / Instagram / @kensingtonroyal



Принцесса Шарлотта доставляет пасту пенсионерам в изоляции / Instagram / @kensingtonroyal



Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон / Instagram / @kensingtonroyal

Известно, что герцоги Кембриджские решили устроить для именинницы настоящий праздник, однако с соблюдением всех правил карантина. Громкая вечеринка состоится по видеосвязи, поэтому к ней сможет присоединиться прабабушка маленькой принцессы – королева Елизавета II и ее супруг принц Филипп, которые также находятся в изоляции.