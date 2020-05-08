Принцессы Disney – беременны: веселые картинки

Красивых и смелых принцесс Disney, наверное, знают все дети мира. Сказки с их участием нам читали в детстве, а мультфильмы с ними транслировали по всем телеканалам. Но принцессы выросли и теперь уже создали собственные семьи. Как бы выглядели героини вселенной Disney, будучи беременными, решила показала российская художница Оксана Пащенко.

Ее рисунки с беременными принцессами сказок Disney уже облетели весь мир, а популярные издания PopSugar, Diply и Bored Panda уже успели оценить ее творчество. Художница решила показать, как бы выглядели принцессы со своими любимыми в "беременных" фотосессиях, как это часто сейчас делает молодежь по всему миру.

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Очаровательная Белоснежка, девушка Геркулеса, невероятная Золушка, нежная Покахонтас и проникновенная Мулан – таких принцесс, да еще и в ожидании их детей мы еще не видели! Предлагаем и вам посмотреть на любимых героев из детства. Добавим, что кроме беременных принцесс Оксана Пащенко еще воспроизводит кадры из известных фильмов или делает принцесс Disney героями популярных фильмов. Больше кадров ищите на ее инстаграм-странице.

Ариэль и Эрик

Спящая красавица и принц​

Жасмин и Алладин

Покахонтас и Джон Смит

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Мулан и Шанг

Золушка и принц​

Тиана и принц Навин​

Белоснежка и принц Фердинанд​

Геркулес и Мэг​

Эсмеральда и Феб