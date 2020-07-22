Сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма принц Джордж празднует день рождения. Сегодня, 22 июля, ему исполняется 7 лет. По этому случаю редакция LifeStyle 24 предлагает вспомнить интересные моменты из жизни королевского наследника и просмотреть его милые детские фото.

Принц Джордж является первенцем в браке герцогов Кембриджских. Он родился в госпитале святой Марии в Лондоне в 2013 году. При рождении будущий монарх весил почти 4 килограмма. Роды у Кейт Миддлтон принимала целая команда медиков. Что еще известно о маленьком принце и как он захватывал своей харизмой уже с пеленок – читайте в материале 24 канала.

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Будущий монарх: что известно о королевском наследнике

Имя маленького принца – Джордж Александр Луи. Джорджем его назвали в честь отца королевы, Георга VI, Александром – в честь второго имени Елизаветы II, Луи – в честь дяди принца Филиппа, Луиса Маунтбеттена.



Герцоги Кембриджские с первенцем / Фото: Getty Images

Принц Джордж является третьим в очереди на британский престол. Перед ним линию наследования занимают отец, принц Уильям, и дедушка, принц Чарльз. Отметим, что в истории Великобритании это второй случай рождения правнука правящего монарха и третьего прямого претендента на трон.

С первых месяцев своей жизни Джордж вместе с родителями посещал официальные мероприятия. Каждый раз публика была в восторге, ведь еще с раннего возраста принц начал показывать свою харизматичность.

Принц Джордж / Instagram / @kensingtonroyal

С детства принца Джорджа приучили надевать шорты на все мероприятия. Согласно королевскому протоколу, именно такую одежду нужно носить мальчикам независимо от погодных условий. Наследник трона всегда выглядит очень стильно и в то же время изысканно. Кейт Миддлтон и принц Уильям не забывают подчеркивать имидж не только собственным нарядом, но и тем, как выглядят их дети. Напомним, что у супругов также есть 5-летняя дочь Шарлотта и двухлетний сын Луи.

Принц Уильям с детьми / Instagram / @kensingtonroyal

Еще до рождения принца Джорджа называли "самым известным ребенком в мире". Одежда, в котором принц появляется на публике, становится очень популярной. Несколько лет назад известный журнал GQ внес сына герцогов Кембриджских в число самых стильных мужчин Великобритании.

В случае коронации правнук Елизаветы II будет называться королем Джорджем VII.



Маленький принц Джордж / Фото: Getty Images

Принц Уильям и Кейт Миддлтон уже готовят своего первенца к выполнению королевских обязанностей. Однако они решили не обременять беззаботное детство сына серьезными разговорами о предстоящей ответственности. Родители объясняют роли детям с помощью игровой формы и сказочных рассказов.

Принц Джордж даже в детстве проявляет интерес к престолу. Раньше родители признавались, что его любимый мультик – "Король лев".

В прошлом году он принял участие в съемках королевской праздничной открытки. На торжественном фото королева Елизавета II была изображена вместе с тремя наследниками титула короля. Тогда они готовили пудинги в рамках благотворительной акции королевского британского легиона "Вместе в Рождество".



Королева Елизавета II с наследниками престола / Instagram / @kensingtonroyal



Принц Джордж готовит праздничный пудинг / Instagram / @theroyalfamily

Недавно Кейт Миддлтон рассекретила интересное хобби своего сына. Оказалось, что принц Джордж учится игре на гитаре. Герцогиня поделилась такими подробностями во время визита в ирландского города Голуэй. Там ее вместе с мужем встретили музыканты, сыгравшие ритмичные композиции в пабе. Также герцоги Кембриджские признались, что Джорджу очень понравилось бы в Ирландии.



Принц Джордж / Instagram / @kensingtonroyal

Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма учатся в элитной школе Thomas's Battersea. В этом году принц Джордж пойдет в 4 класс. Учебное заведение находится в южном районе Лондона. От Кенсингтонского дворца туда нужно ехать 30 минут. В этой школе внедрены инновационные методы обучения, а дети изучают предметы в форме игры. Именно поэтому она считается одной из самых престижных. Стоимость образования там составляет 23 тысяч долларов в год.



Принцу Джорджу исполнилось 7 лет / Instagram / @kensingtonroyal