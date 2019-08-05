Принцу Чарльзу предлагают сыграть в новом фильме о Бонде: интересные детали

Наследнику британского престола предложили исполнить камео-роль в новом фильме об Агенте 007. Сейчас принц Чарльз размышляет над предложением.

В издании The Sun сообщают, что 70-летний принц Чарльз недавно побывал на съемочной площадке 25 фильма из франшизы, где даже встретился с Дэниэлом Крейгом – актером главной роли. Создатели фильма предлагают ему камео-роль.

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Что такое "камео" в кино? Это небольшая эпизодическая роль, для которой берут легко узнаваемого и известного человека. Часто такое участие звезд в фильмах приносит хорошие рейтинги кинопродукту.

Сейчас первый сын Елизаветы II находится в раздумьях над съемками в фильме. Однако поклонники королевской семьи с нетерпением ожидают его появления в ленте, так как считают принца Чарльза воплощением всего британского.

Официальная премьера фильма "Бонд 25" запланирована на апрель 2020 года.

Стоит добавить, что в начале 2019 года экс-актрисе и супруге принца Гарри Меган Маркл предлагали бешеные деньги за камео-роль в сериале "Форс-мажоры", в котором она ранее исполняла главную роль. За эпизодическое появление в одной из серий герцогине Сассекской предлагали от 2 до 6 миллионов долларов, которые она потом смогла бы отправить на благотворительность.

Впрочем, она отказалась от съемок, но создатели сериала все же нашли способ "вернуть" ее на съемочную площадку – они используют ее голос из сохранившихся звуковых записей и сымитируют звонок Рэйчел Зейн (Меган Маркл).