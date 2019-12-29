Принцу Гарри и Меган Маркл отказали в бронировании столика в ресторане: известна причина

Герцоги Сассекские решили устроить особые рождественские каникулы в Канаде. Принц Гарри и Меган Маркл не все время проводили в жилище, а хотели наведаться в один из популярных ресторанов. Однако владельцы заведения отказались бронировать столик для представителей королевской семьи.

Как сообщает Vancouver Sun, принц Гарри и Меган Маркл захотели поужинать в канадском ресторане Deep Cove Chalet. Заведение славится вкусными блюдами в стиле французской кухни. Согласно неофициальным данным, герцогиня часто наведывалась туда во время съемок сериала "Форс-мажоры", поэтому и пригласила своего мужа в ресторан. Однако владельцы заведения решили отказать супругам в бронировании столика, хотя было много свободных мест на выбранное ими время.

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Впоследствии Пьер Коффель и его жена, которым принадлежит ресторан, объяснили свое решение. Они признались, что просто не могли бы гарантировать спокойствие принцу Гарри и Меган Маркл, ведь многие жители Канады мечтали пообщаться с королевской парой. И безопасность таким гостям владельцы ресторана тоже не обещали бы.

Они отходят от традиций, и я просто желаю им всего наилучшего. Пусть они будут в тишине и покое. Я желаю им всем уединения, которое они могут получить. Они заслужили это,

– пояснили представители Deep Cove Chalet.

В знак извинения Пьер Коффель передал герцогам Сассекском две детские книги для Арчи Гаррисона. Владельцы ресторана не скрывают, что когда-то хотели бы познакомиться с Гарри и Меган и надеются, что их сюрприз понравится супругам.

В Канаде принц Гарри и Меган Маркл встретят Новый год. Королевская пара взяла 6-недельный отпуск, который проводит в роскошном поместье в пригороде Ванкувера. Очевидцы утверждают, что герцоги Сассекские много времени проводят с сыном, гуляя с ним в парке.

В то же время пара не забывает о королевских традициях. Накануне католического Рождества принц Гарри и Меган Маркл поздравили всех поклонников с праздниками, а в сети опубликовали волшебную открытку, которую герцоги отправили благотворительным организациям, с которыми сотрудничают.