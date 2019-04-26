Принудительная тем, кто чурается, – Ольга Сумская по-особенному отреагировала на закон о языке

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Ольга Сумская о законе о языке
Ольга Сумская о законе о языке / Instagram / @olgasumska

Актриса Ольга Сумская, за блогом которой следят более 530 тысяч пользователей сети, не обошла вниманием закон о языке. В день его принятия, 25 апреля, артистка опубликовала тематическое сообщение.

В особый для Украины день Ольга Сумская решила выразить свое отношение к закону о языке, выбрав для этого особую форму. Знаменитая актриса процитировала стихотворение Дмитрия Белоуса, который касался языка.

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"Принудительная тем, кто чурается, а кто любит, тот легко учит", – говорится в стихотворении.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Якщо з українською мовою В тебе, друже, не все гаразд, Не вважай її примусовою, Полюби, як весною ряст. Примусова тим, хто цурається, А хто любить, той легко вчить: Все, як пишеться, в ній вимовляється, – Все, як пісня, у ній звучить. І журлива вона, й піднесена, тільки фальш для неї чужа. В ній душа Шевченкова й Лесина, І Франкова у ній душа. Дорожи українською мовою, Рідна мова – основа життя. Хіба мати бува примусовою? Непутящим бува дитя! - Дмитро Білоус Фото: @vitaliyborysyuk ?

Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska)

Но не обошлось и без хейтеров. Один из пользователей Сети вспомнил Ольге Сумской, что в обыденной жизни она часто общается на русском. На такой упрек актриса мгновенно отреагировала.

"Владею русским и говорю на нем, в чем проблема? Смысл поста в том, чтобы земляки уважали государственный язык", – заявила Ольга Сумская.

Что такое закон о языке

В четверг, 25 апреля, парламент проголосовал за законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ поддержали 278 депутатов Верховной Рады. Согласно закону, меняется языковая политика и условия ее реализации.

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Закон о языке: что стоит знать / 24 Канал

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Теги: Новости Украины Новости LifeStyle LifeStyle Законодательство
Источник: LifeStyle 24
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