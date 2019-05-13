Приталенный комбинезон и лаковый плащ: Бейонсе произвела фурор на баскетбольном матче

Баскетбол все больше привлекает внимание звездных поклонников, которые каждый раз становятся участниками спортивных матчей. К числу фанатов относится и знаменитая американская чета Бейонсе и рэпер Jay-Z.

Пара на днях решила разбавить свои будни очередным походом на баскетбольный поединок. Бейонсе и Jay-Z выбрали для выхода полуфинал НБА, который состоялся в Хьюстоне. Во время матча за победу соревновались команды Golden State Warriors и Houston Rockets. В результате напряженной игры со счетом 113:118 выиграли калифорнийцы.

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Согласно кадрам, опубликованным в сети, Бейонсе с мужем заняли самые лучшие места в первом ряду, а довольные улыбки американских музыкантов в СМИ расценили, как знак, что супруги болели за триумфаторов матча – команду Golden State Warriors.

Однако не только то, что Бейонсе и Jay-Z пришли на спортивное событие, привлекло внимание журналистов. Поп-дива решила пренебречь негласным этикетом и вместо удобной повседневной одежды отдала предпочтение соблазнительному приталенном комбинезону от Marine Serre. Наряд артистка дополнила черным лаковым плащом, что выглядело очень стильно. Очки и роскошные волнистые волосы завершили эффектный look Бейонсе.

Как известно, после слухов о возможном разводе Бейонсе и Jay-Z пара все чаще вместе появляется перед камерами и демонстрирует идиллию. Кроме этого, поп-дива охотно показывает в сети кадры с совместного семейного отдыха и досуга.