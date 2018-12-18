Притула заявил о батле с Зеленским: как прошла премьера фильма "Секс и ничего личного"

В столичном кинотеатре "Оскар" состоялась горячая премьера романтической комедии "Секс и ничего личного". Самым интересным на западе стал первый в истории украинского кино телемост между командами фильмов "Секс и ничего личного" и "Я, ты, он, она», премьера которого состоялась в СинемаСити.

Да, Сергей Притула предложил пари Владимиру Зеленскому, который сыграл главную роль в фильме "Я, ты, он, она».

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"Давай пари, если вы наберете больше в прокате – я иду к тебе на 95 квартал на твоих условиях, если мы, то ты ко мне на "Варьяты шоу" на моих", – заявил Сергей Притула.

Смотрите видео: разговор Сергея Притулы и Владимира Зеленского



Премьера фильма "Секс и ничего личного" / Пресс-служба

Премьеру фильма "Секс и ничего личного" посетили Сергей Притула, Леся Никитюк, Евгений Нищук, Филипп Ильенко, Андрей Халпахчи, Богдан Юсипчук, Елена и Сергей Лавренюк, Андрей Кокотюха, Олег Тягнибок, Олег (Фагот) Михайлюта, Сергей Созановский и Ирина Костюк, Владимир Войтенко, Светлана Вольнова, Павел Розенко и Кристина Лебедь, Алла Самойленко и многие другие.



Леся Никитюк на премьере фильма "Секс и ничего личного" / Пресс-служба

Кроме того, на мероприятии звучали композиции групп, которые вошли в саундтреки фильма: AIO, Koloah, Сальто Назад, Cepasa, Panivalkova, KADNAY, Один в каноэ, Brunettes Shoot Blondes, Mountain Breeze, Макс Барских, MONATIK. А дополнили атмосферу девушки, которые танцевали на пилонах.



Премьера фильма "Секс и ничего личного" / Пресс-служба

Напомним, что прокат фильма стартует 20 декабря. Фильм уже добился немалого успеха в Украине, поэтому имеет все шансы установить рекорд в прокате.

Смотрите трейлер фильма "Секс и ничего личного":