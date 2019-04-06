Притвориться богачом, чтобы собрать "лайки" в Instagram: эксперимент блогера

19-летний блогер Байрон Дентон провел социальный эксперимент в Instagram. Парень показал, как легко можно превратиться в богача с частным самолетом, брендовой одеждой и гламурными вечеринками и заработать на этом бешеную популярность в сети.

Как правило, в социальной сети Instagram находятся на пике популярности якобы "успешные" люди. Все больше пользователей пытаются именно похвастаться своим достатком, чтобы стать популярным. Блогер Байрон Дентон доказал это, опубликовав отредактированные фото в редакторах и проанализировав то, как реагируют на них Интернет-пользователи.

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"Я всегда задумывался, является ли причиной того, что люди настолько одержимы знаменитостями, то, что они могут позволить себе жить так, как другие не имеют возможности", – сказал блогер.

Согласно результатам, которые проанализировал Байрон, ответ является положительным. Он сфотографировался на кровати, но отредактировал снимок так, будто он летит в частном самолете. Новое фото богача Дентона собрало более тысячи лайков только за первые 7 секунд.



Байрон Дентон / Instagram / @tbhbyron

На следующем коллаже изображены два фото: первое – оригинальное, второе – отредактированное, на котором парень якобы только что закупился в люксовом магазине.

Так, первый снимок без дорогих лейблов собрал 2234 "лайков", а второй – 12 тысяч. Следовательно, 10 тысяч пользователей в сети лайкнули фотографию, скорее всего, из-за дизайнерской одежды.



Байрон Дентон / Instagram / @tbhbyron

Смотрите влоги Байрона Дентона: