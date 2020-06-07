Украинская телеведущая, актриса театра и кино Лилия Ребрик вместе с семьей наслаждается теплыми летними днями. Также она не перестает делиться полезными советами с поклонницами. Звезда рассекретила, что нужно для того, чтобы привлечь внимание мужчин.

Лилия Ребрик на карантине много времени уделяет общению с поклонниками. Она говорит на разнообразные темы. В частности, речь идет об отношениях мужчин и женщин. На личной странице ведущей в инстаграме появилось сообщение, в котором поделились секретом обольстительности.

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Как привлекать мужчин: совет от Лилии Ребрик

По мнению Лилии, обязательно должна быть женская легкость. Она думает, что очень важно, чтобы женщина искала и находила в себе эту легкость, чтобы почувствовала ее хотя бы раз в жизни и больше никогда не забывала.

Легкость должна быть во всем: в походке, в движениях, во взгляде, в повороте головы и в том, как женщина поправляет волосы. Должна быть легкость в принятии решений, в разговоре. В том, как она смотрит на мужчину и как переживает сложные ситуации,

– написала Ребрик.

Актриса считает, что именно легкость дает женщине ощущение крыльев за спиной, делает ее неземной в глазах мужчин и они ценят это.

Никто не хочет, чтобы рядом была проблемная женщина, которая постоянно жалуется на тяжесть жизни, которая ищет в каждом дне что-то плохое, даже самую легкую ситуацию превращает в сложную реализацию,

– отметила Лилия.



