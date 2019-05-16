Привык к капризам ребенка: принц Гарри рассказал об отцовстве

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Принц Гарри
Принц Гарри / www.gettyimages.com

6 мая произошло одно из самых ожидаемых событий среди поклонников британской королевской семьи: принц Гарри и его очаровательная жена Меган Маркл стали впервые родителями. У пары родился мальчик Арчи-Харрисон.

Так, на днях новоиспеченный папаша принц Гарри заговорил об отцовстве во время своего визита в детскую больницу в Оксфорде. Об этом пишет издание Daily Mail.

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Муж Меган Маркл признался, что теперь он не представляет свою жизнь без малыша.

Гарри сказал, что привыкает к ребенку и к тому, как Арчи вписывается в семейную жизнь. Гарри спросил меня, как у нас проходил "период капризов", который у большинства детей длится первые десять недель. Он сказал, что они с Меган уже привыкли к Арчи настолько, что он уже не представляет, как раньше жил без него,
– рассказала журналистам мать одного из детей в больнице.

меган маркл принц гаррі
Меган Маркл, принц Гарри и их сын Арчи / Getty Images

Добавим, что принц Гарри был вместе с женой во время родов. А после рождения он вышел к журналистам, сообщив, что мама и малыш здоровы и это был его самый замечательный опыт в жизни.

"Это самый удивительный опыт, который у меня когда-либо был в жизни! Как любая женщина рожает – это вне понимания", – добавил внук британской королевы Елизаветы II.

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Теги: LifeStyle Королівська сім'я Звездные дети Меган Маркл
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