Признание от Елизаветы II: стилист Кейт Миддлтон получила награду от королевской семьи

Стилист Наташа Арчер, которая с 2007 года работает с королевской семьей, а с 2014 – лично следит за стилем герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, была признана членом Королевского Викторианского ордена.

Наградил личного стилиста Кейт сам принц Уильям. Муж Наташи, который является известным британским фотографом, на своей странице в Instagram опубликовал снимки жены с королевской наградой – орденской лентой.

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Миддлтон начала пользоваться услугами стилистов еще до замужества с внуком британской королевы. Так, все последние роскошные образы герцогини – это работа Наташи Арчер, которая следовала за Кейт во все путешествия и помогала ей с нарядом. Обычно Наташа попадала в объективы папарацци со множеством сумок, чемоданов и прочих вещей и выглядела так:





Наташа Арчер / Getty Images Наташа Арчер / Getty Images

Добавим, что сейчас Арчер находится в декретном отпуске и ее работу выполняет экс-редактор Vogue Вирджиния Чедвик-Хили.