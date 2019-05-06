Признание от Елизаветы II: стилист Кейт Миддлтон получила награду от королевской семьи

2 Читати новину українською
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон / www.gettyimages.com

Стилист Наташа Арчер, которая с 2007 года работает с королевской семьей, а с 2014 – лично следит за стилем герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, была признана членом Королевского Викторианского ордена.

Наградил личного стилиста Кейт сам принц Уильям. Муж Наташи, который является известным британским фотографом, на своей странице в Instagram опубликовал снимки жены с королевской наградой – орденской лентой.

Читайте также: Принцессе Шарлотте – 4 года: рост королевской наследницы в фотографиях

 

Миддлтон начала пользоваться услугами стилистов еще до замужества с внуком британской королевы. Так, все последние роскошные образы герцогини – это работа Наташи Арчер, которая следовала за Кейт во все путешествия и помогала ей с нарядом. Обычно Наташа попадала в объективы папарацци со множеством сумок, чемоданов и прочих вещей и выглядела так:

 

Добавим, что сейчас Арчер находится в декретном отпуске и ее работу выполняет экс-редактор Vogue Вирджиния Чедвик-Хили.

 

 

blog_ava
Список погибших в авиакатастрофе в "Шереметьево": есть ли среди них украинцы (обновлено)
сегодня
18905
Теги: Королівська сім'я LifeStyle Новости LifeStyle Стиль и мода Кейт Миддлтон
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Адель – 31! История успеха самой богатой британской певицы, завоевавшей сердца миллионов
5 мая 10:23 Адель – 31! История успеха самой богатой британской певицы, завоевавшей сердца миллионов
Юлія Турелик 520
Бессмертная икона Одри Хепберн: малоизвестные факты о покорительнице сердец и музе Живанши
4 мая 13:36 Бессмертная икона Одри Хепберн: малоизвестные факты о покорительнице сердец и музе Живанши
Марта Вересюк 546
"Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
4 мая 10:02 "Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
Юлія Михайлова 12501
Чанки, мюли или сабо: как хорошо вы знаете разновидности женской обуви – инфографика
3 мая 20:22 Чанки, мюли или сабо: как хорошо вы знаете разновидности женской обуви – инфографика
333
Фильмы мая: список лучших премьер, которые заслуживают внимания
3 мая 20:00 Фильмы мая: список лучших премьер, которые заслуживают внимания
Уляна Корицька 2881
Новости
Больше новостей
Залиште відгук