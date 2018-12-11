Призраки из прошлого Шекспира: появился первый трейлер культового фильма "Все правда"

Шекспир признан выдающимся английским драматургом всех времен. Однако у каждого знаменитого писателя есть свои секреты и закрытые темы, о которых хочется узнать. На экраны вышел первый трейлер фильма "Все правда" (All Is True), в котором расскажут о прошлом легендарного Шекспира.

Культовый писатель XVI века, слава о котором не умолкает до сих пор, остается загадочной фигурой для многих поклонников его творчества. Чтобы познакомиться с Шекспиром поближе, Sony Pictures решили снять драматический фильм "Все правда", в котором с открытого шкафа выпадет немало скелетов драматурга.

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В новой киноленте о Шекспире главную роль сыграл Кеннет Брана, который, к слову, сел в режиссерское кресло при съемках фантастической картины "Артемис Фаул".

По сюжету фильма "Все правда" (All Is True), события разворачиваются после написания культовых пьес "Ромео и Джульетта" и "Гамлет". На дворе 1613 год, Шекспир является одним из самых выдающихся авторов своего времени. Однако вся его жизнь проходит так гладко, как хотелось бы. Любимый театр писателя "Глобус" сгорает и он принимает решение вернуться в свой родной город Стрэтфорд-на-Эйвоне, в котором ему придется столкнуться с химерами из своего прошлого и покинутой семьей. Шекспир изо всех сил пытаться восстановить отношения со своей женой и дочерьми, однако его постоянно будут преследовать воспоминания о смерти одного-единственного сына Хемнета.

Премьера фильма в США состоится 21 декабря 2018 года.

Смотреть трейлер к фильму "Все правда" (All Is True) (видео):