PRO-PARTY "M1 Music Awards. 4 Seasons": известны имена победителей

15 ноября в Киеве во Дворце Спорта состоялась вечеринка, предваряющая главную музыкальную премию Украины PRO-PARTY "M1 Music Awards. 4 Seasons". Организаторы выбрали победителей в номинациях, а также объявили имя претендентов на победу уже на саму премию M1 Music Awards, которая состоится 1 декабря.

Организаторами ежегодной премии стали телеканал М1 и компания "Таврийские Игры. "PRO-PARTY церемонии награждения M1 Music Awards транслировалась на телеканале M1 в прямом эфире. Читайте также: M1 Music Awards – 4 Сезона: Тина Кароль стала певицей лета Кроме того, на главной сцене выступили такие знаменитости, как Тина Кароль, "Время и Стекло", Монатик, Настя Каменских, Гайтана, ALEKSEEV, The Hardkiss, Michelle Andrade, Ирина Билык, "Mozgi", NIKITA LOMAKIN, KADNAY, MARUV, Оля Цибульская, KAZKA, Александр Пономарев и "Антитела". Главным продюсером музыкальной премии стала четырехкратная обладательница "М1 Music Awards", популярная украинская певица Тина Кароль. Список победителей в номинациях PRO-PARTY M1 Music Awards 2018: Номинация "Клипмейкер": Tanu Muino Номинация "Продюсер": Юрий Никитин Юрий Никитин Facebook / PRO-PARTY "M1 Music Awards. 4 Seasons" Номинация "Оператор-постановщик": Александр Земляной Номинация "Постпродакшн": А7:TELEVISION Номинация "Саундпродюсер": Foxx studios Номинация "Хореография": Денис Стульников Денис Стульников / Facebook / PRO-PARTY "M1 Music Awards. 4 Seasons" Номинация "Монтаж": Илларион Ефремов Номинация "Стилист": дуэт Tanu Muino т Марго Шекель