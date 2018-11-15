PRO-PARTY "M1 Music Awards. 4 Seasons": известны имена победителей

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PRO-PARTY "M1 Music Awards. 4 Seasons"
PRO-PARTY "M1 Music Awards. 4 Seasons"

15 ноября в Киеве во Дворце Спорта состоялась вечеринка, предваряющая главную музыкальную премию Украины PRO-PARTY "M1 Music Awards. 4 Seasons". Организаторы выбрали победителей в номинациях, а также объявили имя претендентов на победу уже на саму премию M1 Music Awards, которая состоится 1 декабря.

Организаторами ежегодной премии стали телеканал М1 и компания "Таврийские Игры. "PRO-PARTY церемонии награждения M1 Music Awards транслировалась на телеканале M1 в прямом эфире.

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Кроме того, на главной сцене выступили такие знаменитости, как Тина Кароль, "Время и Стекло", Монатик, Настя Каменских, Гайтана, ALEKSEEV, The Hardkiss, Michelle Andrade, Ирина Билык, "Mozgi", NIKITA LOMAKIN, KADNAY, MARUV, Оля Цибульская, KAZKA, Александр Пономарев и "Антитела".

Главным продюсером музыкальной премии стала четырехкратная обладательница "М1 Music Awards", популярная украинская певица Тина Кароль.

Список победителей в номинациях PRO-PARTY M1 Music Awards 2018:

Номинация "Клипмейкер": Tanu Muino

Номинация "Продюсер": Юрий Никитин

Юрий Никитин Facebook / PRO-PARTY "M1 Music Awards. 4 Seasons"

Номинация "Оператор-постановщик": Александр Земляной

Номинация "Постпродакшн": А7:TELEVISION

Номинация "Саундпродюсер": Foxx studios

Номинация "Хореография": Денис Стульников

Денис Стульников / Facebook / PRO-PARTY "M1 Music Awards. 4 Seasons"

Номинация "Монтаж": Илларион Ефремов

Номинация "Стилист": дуэт Tanu Muino т Марго Шекель

Теги: Новости Украины LifeStyle Награды Тина Кароль Музыка Новости культуры
Источник: 24 канал
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