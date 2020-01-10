"Пробирает до мурашек": стихи Василия Стуса появились в виде рок-песни – видео

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Группа The Frunk создала музыкальную композицию на стихи украинского поэта Василия Стуса
Группа The Frunk создала музыкальную композицию на стихи украинского поэта Василия Стуса / 24 канал

Киевская группа The Frunk создал музыкальную композицию в стиле рок-музыки на стихи известного украинского поэта Василия Стуса из сборника "Палимпсесты".

Впечатляющее видео опубликовала группа The Frunk в YouTube по случаю его дня рождения, 6 января.

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"Это человек, чьи сравнения и метафоры вызывают глубокие эмоции. Мужчина, который умер в неволе за убеждения о необходимости сохранения и развития нашей культуры. Человек, именем которого называют университеты, улицы и площади – только так мы как потомки можем ему отблагодарить. Мы хотим отблагодарить Василия Стуса, положив его стихи на музыку", – написал вокалист группы Ростислав Столяренко в Facebook.

Видео музыкальной композиции рок-группы на стихи Стуса:

В комментариях поклонники начали восхищаться неожиданной рок-песней на  стихотворение Василия Стуса: "Пробирает до мурашек", "Суперклассно", "Очень красиво", "Мило и приятно", "Очень хорошая песня. Надо писать песни на слова наших, украинских поэтов, которых, слава Богу, в Украине очень много" и другие.

Кто такой Василий Стус?
Это украинский поэт, переводчик, прозаик, литературовед, правозащитник. Один из самых активных представителей украинского культурного движения шестидесятников. Лауреат Государственной премии им. Т. Шевченко (1990), Герой Украины (2005, посмертно). За собственные убеждения о необходимости сохранения и развития украинской культуры подвергся репрессиям со стороны советской власти, его творчество было запрещено, а сам он был приговорен к длительному пребыванию в местах лишения свободы, где и погиб.

Теги: LifeStyle Новости культуры Музыка Литература
Источник: 24 канал
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