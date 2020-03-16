Проблема одна – отсутствие информации, – украинец о карантине, который застал его в Египте

Украинский отдыхающий Валерий Стрелец уже должен был возвращаться с отдыха в Египте, как у двоих людей обнаружили коронавирус. Следовательно, всех отдыхающих из отеля разместили на карантин сроком на одну-две недели.

Валерий на своей странице в фейсбуке отметил, что 15 марта он вместе с семьей должен был лететь из Египта в Украину, как их попросили остаться из-за вероятного распространения коронавируса по территории отеля из-за зараженных коронавирусом. По его словам, сейчас там находятся около 100-200 туристов из Украины.

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Уже в ночь на 16 марта мужчина поделился всеми деталями "обсервации" в Египте, поскольку им предоставили доступ к интернету.

Мужчина рассказал, что карантин сейчас есть только в двух отелях , на территории которых они находятся – Reef Oasis Beach Resort Sharm El Sheikh. "Соседние отели – слева и справа – живут полноценной жизнью", – констатировал мужчина.



, на территории которых они находятся – Reef Oasis Beach Resort Sharm El Sheikh. "Соседние отели – слева и справа – живут полноценной жизнью", – констатировал мужчина. ​В течение 15 марта из отеля выехали почти все иностранцы кроме 10 итальянцев. "Отель превратился в Евпаторию 2004 года", – отшутился мужчина.



кроме 10 итальянцев. "Отель превратился в Евпаторию 2004 года", – отшутился мужчина. Что касается питания , то с этим у людей нет проблем. "Кормят сухпаем нормально. Количество калорий – достаточное. Дети с голоду все съели".



, то с этим у людей нет проблем. "Кормят сухпаем нормально. Количество калорий – достаточное. Дети с голоду все съели". Все блага отдыха для украинцев доступны, но в 16 часов всех просили разойтись по комнатам.

Валерий Стрелец добавил, что опыт нескольких Майданов в Украине прошел недаром, ведь люди между собой сплотились и общаются между собой: "Криво и косо, но вместе. Понимаю, что в единстве наша сила. На любой вопрос или просьбу все готовы прийти на помощь". Но из-за отсутствия информации и доступа к ней на территории отеля уже сформировалась группа активистов, которые пытались разобраться в ситуации.

До прорыва шлагбаума дело не дошло, но египтяне усилили границу дополнительными полицейскими. Народ пытался узнать хоть что-то и ходил группами от шлагбаума до ресепшена,

– заявил мужчина.

Вместе с этим он добавил, что основная проблема – это отсутствие какой-либо информации, ведь нет контактного лица, которое может дать ответы на вопросы.

"Представителя Join UP! на связи не было. Да и связи вообще никакой не было. Консула или его представителей не было. От отеля выступала несчастная "гестрелейшенс", которая под натиском толпы срывалась на крик и в истерику. Она не "переговорщик" и ее реально было жалко. Официальных документов (хотя бы факса или копии документа, или скан) нам не показали и статус нашего карантина так до сих пор никто не знает", – заявил отдыхающий из Украины.

Всех, кто не может связаться со своими родственниками в Египте, Валерий просит писать ему в фейсбук и он постарается найти их и все им передать.

Стоит добавить, что по состоянию на 16 марта стало известно, что украинский консул вылетает в Шарм-эль-Шейх и будет находиться там на месте для постоянного предоставления помощи украинцам.

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