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Продавала грудное молоко: Снежана Бабкина откровенно рассказала о прошлом

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Снежана и Сергей Бабкины / Instagram / @snezhana_babkina

Жена известного украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана на днях поделилась, что на карантине почти все время проводит на кухне. А также рассказала историю, как в студенческие годы зарабатывала продажей грудного молока.

Есть знаменитости, желающие держать личную жизнь подальше от чужих глаз, а есть и те, что обнародуют откровенные истории. Снежана и Сергей Бабкины иногда рассказывают поклонникам о пережитых периодах. Так, в прямом эфире на инстаграм-странице программы "Зірковий шлях" телеканала "Украина" супруги поделились интересными деталями из прошлого.

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Звездная жена рассказала историю, которая связана с продажей грудного молока. Снежана говорит, что даже не знает половины детей, которых кормила молоком.

13 лет назад я кормила Артура и у меня было очень много молока. В то время училась в столице, поэтому замораживала его, а лишнее выливала. Одна бабушка, которая работала в молочной кухне, узнала об этом и предложила мне подработку. Тогда она сказала, что знает мужчин, у жен которых нет молока и они могут приходить ко мне и покупать баночки с молоком,
– поделилась Бабкина.

Снежана призналась, что каждое утро продавала это молоко и получала деньги. Таким образом зарабатывала в студенческие годы.

 

Автор: Кристина Кобак
Теги: Звездные родители LifeStyle Сергей Бабкин
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