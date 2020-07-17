Состоятельные любители кино могут пополнить свои коллекции новыми экспонатами. На днях на продажу выставят машины, на которых ездили Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо в фильме "Однажды в Голливуде". В аукционе можно принять участие после предварительной регистрации.

По данным Independent, торги пройдут 26 и 27 августа в Лондоне и Лос-Анджелесе. Из-за пандемии коронавируса аукцион смогут провести онлайн, чтобы не подвергать гостей опасности инфицирования.

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Привлекли внимание и лоты, предложенные представителями мероприятия. В частности, в последние дни лета можно будет приобрести ретро-автомобили, которые появились в фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Известно, что голубой Volkswagen, на котором разъезжал Брэд Питт в фильме, оценивается в 20-30 тысяч долларов, а желтый Cadillac, которым управлял Леонардо Ди Каприо – в 45-50 тысяч долларов. Это предварительная оценка автомобилей, которые на аукционе смогут выручить гораздо большую сумму.



Фильм "Однажды в Голливуде" / Фото Планета Кино



Брэд Питт в фильме "Однажды в Голливуде" / Фото Автовод

Кроме этого, на аукцион выставят боксерские перчатки из фильма "Рокки", шлем из "Лучшего стрелка" и модель космического корабля из фильма "Чужой".

Что известно о фильме "Однажды в Голливуде"

Премьера фильма "Однажды в Голливуде" от режиссера Квентина Тарантино состоялась 15 августа 2019 года. В Украине ленту встретили с интересом, ведь это последняя работа в карьере культового создателя кино. Поэтому неудивительно, что топовые актеры согласились сыграть даже второстепенные роли.

По сюжету, актер Рик Далтон не хочет потерять работу в Голливуде. В то же время и его лучший друг и дублер хочет также прославиться. Все события происходят в Лос-Анджелесе на фоне резонансного убийства, которое произошло в 1969 году. Тогда пять человек, среди которых были и знаменитые актеры, стали жертвами нападения.

В фильме "Однажды в Голливуде" можно увидеть Леонардо Ди Каприо, Брэда Питта, Марго Робби, Эль Фаннинг, Аль Пачино и других звезд.

Смотрите трейлер к фильму "Однажды в Голливуде": видео