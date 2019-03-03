Продажу билетов на Евровидение приостановили: причина

В Израиле приостановили продажу билетов на песенный конкурс Евровидение-2019. Правоохранители говорят о нарушениях и дефектах, в частности – перепродаже билетов по завышенной цене.

Наблюдатели зафиксировали "неоднократные попытки вмешаться в процесс", сообщил местный телеканал Kan.

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Так, сотни лучших билетов собирались продать не простым зрителям, а представителям международной элиты. В частности, такие привилегии могли получить спортивные функционеры и менеджеры иностранных СМИ.

Министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан отметил, что появилась информация о массовой покупке и перепродаже билетов за более чем 2 раза высшей цене. Правоохранители возьмутся за это дело.

Отметим, билеты на финальный концерт 18 мая появились в продаже 28 февраля. Их раскупили за несколько минут. Через некоторое время в продажу поступит еще часть билетов. Цена билетов на финал, который состоится в Тель-Авиве – от 280 до 490 евро.

Напомним, в этом году на песенном конкурсе Украину не будет представлять никто. Причина – скандалы вокруг участников Нацотбора.

Почему в Украине возник скандал вокруг Евровидения-2019?

После победы MARUV в финале Евровидения-2019 встал вопрос, подпишет ли Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) финальный договор о представлении Украины в Израиле. Представителей Общественного вещания возмутило то, что певица гастролирует в России и имеет запланированные концерты в апреле в Санкт-Петербурге и Москве. Также права на песню Siren Song, с которой певица выиграла в финале Нацотбора и должна была с ней ехать на международный конкурс, принадлежат российской компании Warner Music Russia. Певица обнародовала условия договора НОТУ, где выразила свое возмущение. 25 февраля после нескольких часов переговоров соглашение все же не подписали. MARUV отметила, что причиной неподписания контракта были не русские гастроли, от которых она была готова отказаться, а совсем другие условия договора, которые она решила не называть.



После этого в украинском шоу-бизнесе встал вопрос, кто же отправится на главный конкурс Евровидение в Израиле в мае этого года. Де-юре, отправиться на Евровидение в Тель-Авив должен был женский музыкальный коллектив Freedom-Jazz, поскольку они получили второе место во время подсчета голосов судей и зрителей. Однако коллектив отказался от участия. После этого в НОТУ сообщили, что будут обращаться к группе KAZKA, а если ничего с этим не получится, то одним из вариантов может быть отсутствие Украины на конкурсе Евровидение-2019. В конце концов, НОТУ приняло решение о том, что от Украины в этом году никто не едет.