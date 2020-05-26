Продюсер "Голоса краны" прокомментировал отношения Тины Кароль и Дана Балана

Во время 10 сезона "Голоса страны" все зрители могли увидеть не только выступления талантливых участников шоу, но и флирт Дана Балана и Тины Кароль. Продюсер проекта Владимир Завадюк решил прокомментировать слухи о романе артистов.

В ютубе появился фрагмент его интервью, в котором продюсер ответил на интересующий всех поклонников "Голоса" вопрос. Владимир Завадюк признался, что зрители не ошибаются: между Тиной Кароль и Даном Баланом есть особая химия, которую невозможно скрыть. Однако подтвердить догадки о романе он не может.

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Кроме этого, Владимир Завадюк рассекретил информацию, что Дан Балан еще до начала съемок 9 сезона "Голоса страны" следил за творчеством Тины Кароль.

Я верю в химию между Даном и Тиной и ее сложно скрыть. И Дан не раз говорил еще до начала шоу, в начале 9-го сезона, что он является одним из фанатов Тины, он знает все ее песни и пересмотрел все ее клипы,

– рассказал Владимир Завадюк.

Привлек внимание зрителей и номер Тины Кароль и Дана Балана в финале шоу. Тогда артисты вели онлайн-трансляцию из дома артистки на Киевщине. В имении, а именно в спальне Тины Кароль, звездные тренеры впервые исполнили песню "Помнишь". Романтическая атмосфера и факт нахождения Дана в доме Тины спровоцировали очередную волну слухов. Предполагали даже, что выступление записали еще до прямого эфира. Однако Владимир Завадюк опроверг эту информацию.

"В день суперфинала они были в одном доме и это был дом Тины. Так, Тина?" – отметил он.

Смотрите выступление Тины Кароль и Дана Балана: видео

Что известно об общении Дана Балана и Тины Кароль

Первые слухи о романе Тины Кароль и Дана Балана вспыхнули в 2019 году, когда на "1+1" презентовали первые выпуски "Голоса страны-9". Тогда молдавский артист дебютировал в роли тренера шоу и не скрывал своей симпатии к коллеге. Во время прямых эфиров Дан Балан засыпал Тину Кароль комплиментами, дарил ей цветы и приглашал на танец.

После завершения проекта артист признался, что лучшее, что было в шоу, – это Тина. В то же время певица активно опровергала слухи о романе, заявляя, что в ее сердце есть место только для сына Вениамина. Мальчик, по ее словам, не в восторге от разговоров об отношениях звездной мамочки с Баланом.

Уже в 10 сезоне "Голоса страны" Тина и Дан продолжили ухаживания на проекте. Артисты выпустили дуэтные песни "Домой" и "Помнишь", которые покорили сеть романтикой.