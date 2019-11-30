Продюсер "Симпсонов" признался, будет ли продолжение мультсериала

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Сериал "Симпсоны" продолжат снимать / Instagram / @thesimpsons

Миллионы поклонников популярного сериала "Симпсоны" не сдерживают своего отчаяния от новостей о закрытии проекта. На днях продюсер Эл Джин решил прокомментировать ситуацию и заверил, что съемки пока не прекратят.

Как сообщает таблоид Metro, Эл Джин заявил, что новости о закрытии мультсериала "Симпсоны" – это всего лишь слухи. Творческая команда уже начала работу над созданием нового сезона, поэтому останавливать успешный проект американский продюсер не намерен.

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"Мы готовим 32-й сезон, который стартует в следующем году, и не планируем останавливаться на этом", – рассказал Эл Джин.

Что такое "Симпсоны"?
Это популярный анимационный сериал, который создала американская кинокомпания Fox. Главные герои – Гомер, Мардж, Барт, Лиса и Мэгги – всегда попадают в курьезные ситуации, от которых невозможно удержаться от смеха. Сериал популярен во всем мире, а его охотно просматривают как дети, так и взрослые.


Сериал "Симпсоны" не закрывают / IMDb

Как распространились слухи о закрытии "Симпсонов"

На днях американский музыкант и композитор Дэнни Эльфман рассказал, что финальные эпизоды "Симпсонов" зрители могут увидеть уже к концу 2020 года. Он не был уверен в этой информации, однако публично высказал свое предположение.

Ну, из того, что я слышал, он подходит к концу. Я не знаю точно, но слышал, что это будет в течение года,
– заявил Дэнни Эльфман.

Автор знаменитой мелодии "Симпсонов" добавил, что не ожидал такой бешеной популярности проекта. Мультсериал уже 30 лет занимает первые ступени в рейтингах зрителей, а ежегодно миллионы людей пересматривают любимые эпизоды. Поэтому новости о завершении эпохи "Симпсонов" вызвали оживленное обсуждение в сети, а немало киноманов обратились к авторам сериала с просьбой не закрывать его.

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Голливуд LifeStyle Кино Новости LifeStyle
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