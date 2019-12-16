Продюсеры "Бриджит Джонс" намекнули на продолжение: неожиданные подробности

Фанаты комедийной ленты и любимой героини Бриджит Джонс могут увидеть ожидаемое продолжение. Создатели фильма "Дневник Бриджит Джонс" намекнули на выпуск 4 части.

Если вы ценитель легких историй, или, например, такие фильмы, как "Дневник Бриджит Джонс" заставляют вас проще смотреть на жизнь, но вы устали ждать новую часть, мы порадуем вас радостной новостью. На сайте издания Variety отмечается, что продюсеры культовой трилогии намекнули на новый эпизод.

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Британские продюсеры Тим Беван и Эрик Феллнер признались в интервью для сайта, что, по всей вероятности, продолжению легендарной истории быть.

Есть что-то довольно эффектное во всей этой серии фильмов. С точки зрения целого жанра в мейнстриме, не думаю, что кто-то делал подобное до нас: показать Рене в ее 20, 30, 40 лет и уже в 50. Надеюсь, у нас получится,

– сказал Эрик Феллнер.

Однако других подробностей о будущем проекте кинотворцы не рассекретили. Напомним, что первая часть фильма "Дневник Бриджит Джонс" вышла в 2001 году. Главную роль исполнила Рене Зеллвегер, которая снялась также в продолжении, которое получило название "Бриджит Джонс: Грани разумного". После этой части и создатели, и герои взяли паузу на 12 лет, поскольку третья серия "Ребенок Бриджит Джонс" вышла в 2016 году.



Постер к фильму о Бриджит Джонс / IMDb