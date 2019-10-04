Продюсеры "Гарри Поттера" экранизируют сказку "Пеппи Длинныйчулок"

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Пеппи Длинныйчулок
Пеппи Длинныйчулок / Коллаж: LifeStyle 24

Поскольку римейки старых-любимых мультфильмов и сказок пользуются большой популярностью, киностудии не отдыхают и продумывают новые идеи успешных проектов. Так, известная компания Heyday Films, которая работала над фильмом "Приключения Паддингтона 2", а также некоторыми из частей "Гарри Поттера" экранизирует "Пеппи Длинныйчулок".

Иностранное издание Variety сообщило о том, что студия Studiocanal и кинокомпания Heyday Films, на счету которых уже не одна успешная картина, займутся съемки сказки "Пеппи Длинныйчулок".

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Первое упоминание о странной девочки появилось в 1945 году. Автором детской книги является Астрид Линдгрен. Как отмечается в источнике, внук писательницы Нильс Нюман и организация Astrid Lindgren Company, которую он возглавляет, также будут принимать участие в производстве фильма.

По состоянию на октябрь 2019 года проект находится на ранней стадии разработки, а о премьере известно лишь то, что картина выйдет в 2020 году. Ведь именно в следующем году персонаж Пеппи Длинныйчулок будет отмечать 75 годовщину своего существования.

Внук Астрид Линдргрен, Нильс Нюман, отметил, что вместе с компанией Heyday Films и студией Studiocanal им удастся отразить шутливость и одновременно серьезность работ его бабушки.

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Теги: Литература LifeStyle Кино
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