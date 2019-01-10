Продюсеры надеются на лучшее: впервые за 30 лет церемония "Оскар" пройдет без ведущего

Церемония вручения премии "Оскар" впервые за 30 лет осталась без ведущего, ведь после отказа Кевина Харта от предложения провести вручение кинопремий в 2019 году продюсеры не нашли ему замены.

Как известно, 91 церемония вручения кинопремии "Оскар" пройдет 24 февраля 2019 года традиционно в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе.

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Однако впервые за 30 лет церемония пройдет без ведущего, ведь в прошлом году Кевин Харт со скандалом отказался от поста ведущего из-за гомофобных публикаций в Twitter. По словам актера, когда-то он публиковал твиты, которые могли обидеть ЛГБТ-сообщество. Поэтому Кевин Харт решил отказаться от роли ведущего на долгожданном событии.

Продюсеры не нашли ему замены. Отмечается, что сейчас они планируют "выбрать знаменитостей А-писем, которые будут объявлять со сцены категории и вручать статуэтки, успеть все организовать и надеяться на лучшее". Об этом сообщает издание Variety.

Отметим, что ранее Харт извинился за оскорбления ЛГБТ-сообщества и добавил, что если бы он даже передумал относительно своего решения отклонить предложение работать ведущим на "Оскаре", ему просто не хватило бы времени написать достойный сценарий.



Кевин Харт / Getty Images

Известно, что последний раз "Оскар" остался без ведущего в 1989 году. Тогда премию раскритиковали за скуку и "сырые" выступления знаменитостей.

К слову, 90-я церемония награждения кинопремии Оскар 2018 состоялась в ночь на 5 марта. Лучшим фильмом было выбрано творение испанского Гильермо дель Торо "Форма воды". В целом эта лента претендовала на рекордных 13 номинаций, однако одержала победу лишь в четырех.

Что известно о церемонии "Оскар 2019"?91 церемония вручения кинопремии "Оскар" состоится 24 февраля 2019 года в Лос-Анджелесе. Объявление номинантов кинопремии пройдет почти месяцем ранее – 22 января. В лонг-лист претендентов на премию "Оскар" вошли две украинские ленты: "Переломный момент: Война за демократию в Украине" Олеся Саниного и Марка Харриса в категории "Лучший документальный фильм" и фильм "Донбасс" Сергея Лозницы в категории "Лучший фильм на иностранном языке".