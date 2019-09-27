Продолжает дело принцессы Дианы: принц Гарри присоединился к расчистке минных полей в Анголе

Герцоги Сассекские неоднократно демонстрировали фанатам, как важно для них продолжать благотворительные дела принцессы Дианы. Поэтому во время своего тура по Африке принц Гарри и Меган Маркл выполняют свои обязанности, акцентируя внимание на работе принцессы Уэльской, в частности сотрудничают с теми же организациями.

За 10 дней пребывания в Африке в программе герцогов Сассекских более 30 встреч и множество выходов. На днях они впервые после крестин вышли на публику со своим 4-месячным сыном Арчи Харрисоном. А сегодня, 27 сентября, принц Гарри появился перед африканскими поклонниками в необычном образе, а именно – экипировке.

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35-летний герцог Сассекский присоединился к организации The HALO Trust, с которой в свое время сотрудничала его мать, принцесса Диана. Он вместе с участниками объединения очищал территории в Дирико, в Анголе. Их совместная работа была направлена ​​на то, чтобы обеспечить местным свободное передвижение по территории, а также минимизировать угрозу их жизни.



Принц Гарри в Анголе / Getty Images

Стоит напомнить, что в 1997 году принцесса Диана также посетила один из городов Анголы, Уамбо. Целью ее визита было привлечение внимания к кризису, который постиг местных жителей. Через два десятилетия численность населения заметно увеличилась, а район превратился в пригодный к проживанию, в котором появились школы, колледжи и начал развиваться малый бизнес.



Принцесса Диана, 1997 год, Уамбо / Instagram / @joydreamslink

Принц Гарри горд посещать место, которое было важным для его матери и где она много работала на благо людей.



Принц Гарри в Анголе / Getty Images

Также накануне, 26 сентября, герцог Сассекский посетил Ботсвану, где принял участие в высадке деревьев на берегу реки Чобе. Там он встретился с доктором Майком Чейзом, основателем фонда Elephant Without Borders, занимающегося защитой животных. Они обсуждали общее желание превратить пустынные берега реки в красивый заповедник.



Принц Гарри в Ботсване / Getty Images