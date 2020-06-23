Знаменитый сериал "Друзья" получит свое долгожданное официальное продолжение, но из-за пандемии коронавируса съемки сериала пришлось отложить на неопределенный срок. Сейчас же звезды сериала – Дженнифер Энистон и Лиза Кудров – рассказали о деталях съемок.

Известно, что об официальном продлении сериала стало известно еще в феврале 2020 года, но из-за карантина и пандемии коронавируса, съемки, которые должны были пройти в марте и премьеру, которая должна была состояться в мае, отложили на неопределенное время.

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Поэтому киноактрисы Энистон и Кудров приняли участие в шоу Variety Studio: Actors on Actors, где рассказали о будущем специального эпизода сериала "Друзья", который появится на телеэкранах уже в ноябре этого года. По словам одного из авторов сериала Марты Кауфман, съемки эпизода начнутся в конце августа, если не будет второй волны коронавируса.

Лиза Кудров также рассказала, что после сериала ей было чрезвычайно трудно соглашаться на новые предложения. "Он (сериал, – LifeStyle 24) сработал, потому что мы все преданы друг другу. Это была не просто приверженность роли, приверженность контракту. Мы все еще любим друг друга. Наш актерский состав такой, и именно поэтому это сработало. Я думаю, что часть меня умерла", – не сдержала эмоций актриса.

В свою очередь Дженнифер Энистон поделилась, что во время карантина неоднократно пересматривала старые эпизоды, иногда даже с коллегой по сериалу Кортни Кокс. Впрочем, Лиза Кудров сериал не смотрит, потому что все еще мечтает, что когда-то они всей актерской командой пересмотрят его вместе.

Смотрите интервью Дженнифер Энистон и Лизы Кудров онлайн: