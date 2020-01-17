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Продолжение "Друзей" оказалось под угрозой: актеры хотят заоблачные гонорары

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Кадр из сериала "Друзья" / IMDb

Наверное, нет таких киноманов, которые не слышали о спорах о продолжении культового сериала 90-х под названием "Друзья". Казалось бы, недавно авторы оригинальной ленты и актерский состав договорились о съемках нового эпизода. Однако со временем они пожелали невероятно большой гонорар за свою работу.

О том, что сериал "Друзья" таки получит желаемое продолжение в виде специального эпизода стало известно в ноябре 2019 года. Иностранные СМИ даже назвали тех, кто будет заниматься съемками, а также отметили, что в создании специального выпуска будут участвовать все популярные актеры.

Здесь больше: Дождались: "Друзья" могут выйти новым отдельным эпизодом

Однако на днях на сайте издания Deadline появилась информация, что несмотря на громкие заявления о продлении, будущий проект таки не утвержден. Дело в том, что актеры хотят получить несколько большие гонорары, чем те, которые ей готова предложить студия.

Заинтересованность в съемках спецвыпуска "Друзей" есть, но интересы сторон пока не могут совпасть настолько, чтобы дать старт проекту,
– заявил представитель HBO.

Также он добавил, что работа находится на стадии "может произойти", а две стороны не могут прийти к согласию уже достаточно длительное время. Поэтому, фанатам остается следить за обновлением информации и надеяться, что актерский состав, а также съемочная команда найдут золотую середину.


Кадр из сериала "Друзья" / IMDb

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино
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