Продумай свой карантинный имидж, – Потап дал совет украинцам

Кабинет Министров Украины продлил карантин еще до 24 апреля. И в таком решении нужно видеть позитив, на что обратил внимание рэпер Потап. Специально для Минздрава он записал довольно забавное видео, в котором дал совет украинцам.

Алексей Потапенко, более известный как Потап, посоветовал не отчаиваться из-за закрытия салонов красоты и барбершопов. На период карантина стоит искать особый имидж, который можно создать дома. Потап продемонстрировал это на собственном примере, показав идеально выбритую голову.

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Лишние волосы на голове собирают много бактерий, а для барбершопов сейчас не время. Продумай свой карантинный имидж, как я,

– отметил Потап.

Как известно, карантин ввели из-за пандемии коронавируса. Сейчас в Украине зафиксировано 218 случаев заболевания COVID-19. Чтобы избежать эпидемии, до 24 апреля будут закрыты все учебные заведения, кинотеатры, развлекательные и торговые центры. В то же время аптеки и продуктовые магазины будут работать в привычном режиме. ВОЗ и Министерство здравоохранения советуют не покидать свои дома без насущной причины и соблюдать простые правила, которые уменьшают риск инфицирования коронавирусом.



Простые советы во время карантина / Инфографика 24 канала

В то же время звезды, в частности, Потап, создали своеобразную инициативу в сети. Они дают онлайн-концерты для поклонников, делятся интересными фильмами и книгами, а также музыкой, чтобы люди не скучали дома. Поэтому давайте проводить карантин с пользой!