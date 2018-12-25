Проект "Орел и решка. Перезагрузка" идет с экранов: неожиданные детали

Украинская программа "Орел и решка", популярная во многих постсоветских странах, завершает сезон "Перезагрузка". В предновогоднюю ночь на канале "Интер" выйдет последний выпуск приключенческого шоу.

15382 километра, 2 года, 80 происшествий, невероятные впечатления и экзотические страны – увлекательное путешествие телеведущих в программе "Орел и решка. Перезагрузка" завершилось. Об этом сообщили авторы проекта на официальной странице в Instagram.

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Сезон стартовав на телеэкранах в марте 2017 года. С тех пор зажигательные и неизвестные украинским зрителям Настя Ивлеева и Антон Птушкин начали свое путешествие по тем странам, в которых уже были ведущие "Орла и решки". Впоследствии главного героя заменил Евсей Ковалев.

По замыслу авторов проекта, телеведущие показали, что одинаковыми путешествиями не могут быть, ведь даже при втором визите в страну турист сможет увидеть ее по-другому. Выпуск о Сейшелы, который будут транслировать 30 декабря – это финальное видео "Перезагрузки", однако авторы шоу могут впоследствии удивить зрителей новой программой.

За два года шоу перезагрузило все основные города и все основные туристические направления. На Сейшельских островах "Перезагрузка" закончится. Но мы не были бы "решка", если бы не придумали что-то более неожиданное, более молодежное

– рассказал главный режиссер и соавтор проекта Евгений Синельников.

Сами ведущие не сдерживали своей печали. Однако, по их словам, шоу завершилось очень вовремя, а все звезды "Орла и решка" часто возвращаются на телеэкраны или в новых проектах, или же в новых выпусках программы.

"Перезагрузка" уходит на покой, как рок-звезда: в правильный момент и, главное, выполнив свою задачу. Мы показали, что мир меняется, а мы вместе с ним. И будь это Мадагаскар, Монголия или Варанаси – ехать еще раз в те же места можно и нужно! Вы всегда найдете для себя что-то близкое и новое", – рассказал Евсей Ковалев.

Смотрите яркие моменты из шоу "Орел и решка. Перезагрузка" (видео)

К слову, шоу "Орел и решка" впервые появилось на телеэкранах в 2011 году. Всего за несколько лет оно завоевало немало поклонников во всем мире. В течение 7 лет авторы проекта сняли около 20 сезонов "Орла и решки".