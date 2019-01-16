Программа "Караоке на Майдане" установила два национальных рекорда

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Неизменный ведущий программы "Караоке на Майдане" Игорь Кондратюк
Неизменный ведущий программы "Караоке на Майдане" Игорь Кондратюк / ivona.bigmir.net

Программа "Караоке на Майдане" является одним из самых рейтинговых телевизионных проектов, которая продержалась в эфире украинского телевидения двадцать лет. Национальный реестр рекордов объявил сразу о двух национальных рекордах. Первый – программа стала самым продолжительным шоу в Украине.

Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова в Facebook.

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Также Нацреестр зафиксировал и второй рекорд: самый длинный срок работы бессменного ведущего программы "Караоке на Майдане" Игоря Кондратюка.

Напомним, развлекательная программа "Караоке на майдане" прекратит свое существование. В воскресенье, 16 декабря, команда программы сняла последний эфир, который станет завершающим в его истории.

К слову, с проекта Игоря Кондратюка начали свой путь такие известные певцы: Тина Кароль, Макс Барских, Дмитрий Каднай, Виталий Козловский, Александр Скичко и многие другие.

Смотрите видео: какие звезды выступали на "Караоке на майдане"

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Новости культуры Музыка Рекорды
Источник: Lifestyle
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