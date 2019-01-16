Программа "Караоке на Майдане" установила два национальных рекорда

Программа "Караоке на Майдане" является одним из самых рейтинговых телевизионных проектов, которая продержалась в эфире украинского телевидения двадцать лет. Национальный реестр рекордов объявил сразу о двух национальных рекордах. Первый – программа стала самым продолжительным шоу в Украине.

Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова в Facebook. Читайте также: "Караоке на майдане" закрыли: кто из украинских звезд покорял народное шоу Также Нацреестр зафиксировал и второй рекорд: самый длинный срок работы бессменного ведущего программы "Караоке на Майдане" Игоря Кондратюка. Напомним, развлекательная программа "Караоке на майдане" прекратит свое существование. В воскресенье, 16 декабря, команда программы сняла последний эфир, который станет завершающим в его истории. К слову, с проекта Игоря Кондратюка начали свой путь такие известные певцы: Тина Кароль, Макс Барских, Дмитрий Каднай, Виталий Козловский, Александр Скичко и многие другие. Смотрите видео: какие звезды выступали на "Караоке на майдане"