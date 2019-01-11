Прогуливала школу и курила: Злата Огневич удивила откровенным признанием

Популярная украинская певица Злата Огневич обладает не только потрясающим талантом, но и стройной фигурой. Звезда решается примерить яркие образы и является желанной гостьей светских мероприятий. Однако в школьные годы Злата Огневич была очень застенчивой и не привлекала к себе излишнего внимания.

Артистка решила поделиться откровенной историей с подписчиками ее блога. Злата Огневич призналась, что задолго до вокальной карьеры она была очень застенчивой и, как и большинство девочек, влюбилась в самого популярного парня.

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"В школе я была очень тихой и застенчивой девушкой, читала фантастику под партой во время уроков, училась хорошо. По классике жанра, была влюблена в секс-символа (брюнета) нашей школы, парня из старших классов, посвящала ему стихи, а он не обращал внимания", – рассказала Злата Огневич.

Вспомнила артистка и школьные дискотеки, которых она ждала с нетерпением. Тогда девушки пытались всячески привлечь внимание ребят, потому увеличивали себе грудь с помощью ваты. По словам Златы Огневич, иногда эти лайфхаки оборачивались курьезами. В частности, у одной девушки вата среди танца выпала, что вызвало смех у всех. А вот сама артистка на вечеринке впервые попробовала курить, однако этот опыт ей не понравился.

Помню, как впервые на дискотеке попыталась курить обычные сигареты. Я чуть не упала от этого безумного "аромата". Чтобы руки не пахли, мы их натирали хвойными ветками. К счастью, мне не понравилось,

– добавила Злата Огневич.

Кроме этого, певица призналась, что именно в школе она пережила первое потрясение, которое стало "дверью во взрослую жизнь". Одноклассник Златы Огневич, в которого она была влюблена, умер от рака. С тех пор звезда поняла, что во взрослой жизни есть место для разных событий и историй.

Но, несмотря на такой образ отличницы, Злата Огневич любила и нарушать правила. Она прогуливала школу, при этом певица игнорировала не просто какой-то отдельный урок, а делала себе импровизированный выходной.