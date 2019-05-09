Прогулка в Нью-Йорке: общий выход Хейли и Джастина Бибера встревожил фанатов

Модель Хейли Бибер в последнее время почти не появлялась на светских мероприятиях со своим мужем певцом Джастином Бибером, который уже последние полгода борется с депрессией. Но в обычные дни супруги таки попадают в объективы папарацци.

В сети начались обсуждения отношений Джастийна и Хейли после того, как модель пришла без любимого на ежегодный бал Института костюма музея Метрополитен, который еще по-другому называют Met Gala.

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Но в среду, 8 мая, фотографы таки поймали супругов на прогулке в Нью-Йорке. Правда, на снимках Джастин выглядит мрачным и закрытым в себе, о чем свидетельствуют его позы и то, что он сохранял расстояние с Хейли.

Вместе с тем девушка была в более приподнятом настроении и улыбалась.



Джастин и Хейли Биберы / Getty Images



Джастин и Хейли Биберы / Getty Images

Что известно об отношениях Джастина Бибера и Хейли Болдуин?

О романе Джастина Бибера и Хейли Болдуин стало известно еще в 2015 году. Тогда отношения звезд продолжались всего несколько месяцев, после чего своенравный певец начал встречаться с Селеной Гомес. Неожиданно Джастин Бибер решил прекратить роман с артисткой и вернуться к Хейли. После разрыва он поддерживал Селену и искренне переживал за ее госпитализацию с нервным срывом.



После официальной помолвки Джастина Бибера и Хейли Болдуин артист приобрел имение в Канаде, стоимость которого достигала более 5 миллионов долларов. Вероятно, после свадьбы пара поселится в роскошном доме.