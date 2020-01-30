Прохожие вызвали полицию на съемки фильма "Наши котики": неизвестные факты об украинской ленте

В прокат 30 января выходит украинская неполиткорректная комедия о войне. Продюсером фильма выступила бывшая министр здравоохранения Ульяна Супрун, а главного героя сыграл доброволец. Фильм уже показали военным, так как создатели объясняют, что киноленту создавали прежде всего для них. Однако заверили, что фильм понравится всем зрителям.

Фильм "Наши котики" называют первой украинской военной комедией, а еще неполиткорректным экшном. Ведь историю о добровольцах, которые оказались на Востоке, создатели пытались передать с юмором.

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Киноленту не хотели обременять привычным для военных фильмов пафосом. Поэтому поставили на смех, потому что он помогает бороться со стрессом, объяснила бывшая глава Минздрава и продюсер фильма Ульяна Супрун.

"Наши котики" видят смерть каждый день. Для них этот юмор важен, чтобы смогли пережить этот ужас,

– рассказала Ульяна Супрун.

Во время съемок комедии съемочная группа и сама попадала в забавные ситуации. Сцену с сепаратистами и автоматами снимали в Чернигове. Прохожие испугались, что уже в их городе пытаются создать так называемую народную республику.



Момент, который напугал прохожих во время съемок киноленты

Фильм о приключениях троих неопытных добровольцев, которые в разгар войны в 2014 году попадают на Восток. Они отвечают за позицию, которая называется "Туалет". Ведь именно там находится лучшая полевая уборная на фронте.

Главному герою даже не пришлось вживаться в роль. Дмитрий сыграл самого себя, потому что его героя писали с него. Когда актер решил пойти защищать Украину, его коллеги вместе с Ирмой Витовской собирали деньги на бронежилет. Эту историю, кстати, он вспоминает в фильме. "Я снимался в той форме, в которой воевал", – добавил актер Дмитрий Тубольцев.



Дмитрий Тубольцев

А вскоре "Наши котики" появятся в книжных магазинах. Создатели фильма готовят киноповесть по мотивам отснятого материала, которая будет состоять из небольших новелл. Герои будут те же, но сюжет другой.

Смотрите официальный трейлер фильма: