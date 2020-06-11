Популярная украинская телеведущая, актриса театра и кино Лилия Ребрик призналась, что начались съемки сериала "Великі Вуйки 2", где она участвует. Звезда решила поделиться с поклонниками несколькими интересными киносекретами.

Во время карантина киноиндустрия долгое время была на паузе. Однако после очередных послаблений съемки возобновили. Поэтому украинские актеры, в том числе и Лилия Ребрик, вернулись к работе. На личной странице в инстаграме знаменитость опубликовала сообщение, в котором рассказала подробности со съемочной площадки.

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Лилия отметила, что уже рассказала подписчикам о своих близких, делилась рецептами блюд, показывала закулисье телевидения. Теперь она решила показать еще одну неотъемлемую часть своей жизни – кино.

Киносекреты от Лилии Ребрик

Секрет 1

Сцены, которые идут одна за другой, как их видит на экране зритель, снимаются в разные дни. Это зависит от локации. Лилия призналась, что вчера снимали первую и последнюю серию "Великі Вуйки 2", поскольку у них есть сцены в отеле. Актриса говорит, что это действительно очень трудно, ведь нужно сыграть начало и сразу же после этого финал сериала. Здесь нужна моральная подготовка и умение быстро адаптироваться под новые условия.

Секрет 2

Снятие и разнобой – титаническая работа киногруппы. Прежде всего, речь идет о гримерах и костюмерах. Им нужно отследить, какая прическа, одежда, макияж, и даже какого оттенка губы были у актеров в тот или иной день. Все это очень важно. Однако все мы люди и не всегда все удается отследить. Например, однажды Лилия в одной сцене, которая снималась в коридоре, была с укладкой, а уже в следующей, которую снимали в кабинете – с хвостом. Все из-за того, что сцены снимались в разные дни и в разных локациях.

Секрет 3

В кино, в отличие от телевидения, нужно все тексты учить наизусть. На съемках лучше знать все слова безупречно, ведь каждый новый дубль продолжает съемочный день. Поэтому актеры имеют хорошую память и стараются не злить режиссера неизученным текстом. Ребрик призналась, что самый сложный жанр – комедии. Нужно пережить текст несколько раз, ведь чем серьезнее играть смешную сцену, тем смешнее она будет.