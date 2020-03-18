Производство "Аватара" в Новой Зеландии остановили bp-за пандемии коронавируса

Одна из самых ожидаемых кинолент 2021 года под названием "Аватар" может появиться на киноэкранах значительно позже запланированного времени. А все из-за паузы съемочного процесса на неопределенное время.

Известно, что премьера ленты была запланирована на декабрь 2021 года, но производство трех сиквелов "Аватара" в Новой Зеландии пришлось остановить из-за коронавируса. Об этом сообщают в The Hollywood Reporter. По информации СМИ, эти съемки должны были быть последними в производственном графике.

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Исполнительная группа картины должна была вылететь 20 марта из Лос-Анджелеса в Новую Зеландию, но из-за закрытия границ в результате распространения вируса, вся команда 17 марта получила электронные письма от продюсеров с просьбой осталась в США.

Мы откладывали это. У нас были планы приехать в Новую Зеландию с группой людей и вернуться назад, но мы приняли решение отложить и продолжить работу здесь (в Лос-Анджелесе, – LifeStyle 24) и приехать туда чуть позже, чем мы планировали,

– заявил продюсер "Аватара" Джон Ландау.

Мужчина отметил, что съемки киноленты должны были завершиться до конца 2020 года, чтобы весь следующий год осуществить удачный постпродакшен. Но теперь неизвестно, успеет ли команда сделать все вовремя, поскольку график возобновления производства пересматривается каждый день, потому что так быстро все меняется".

Известно, что работа над четырьмя сиквелами фэнтези "Аватар" началась еще в 2017 году и велась параллельно. Режиссером фильмов стал Джеймс Кэмерон, который изрядно откладывал премьеры лент. Премьера первого фильма "Аватар 2" ожидается 17 декабря 2021 года, а последующие сиквелы – каждого следующего декабря с интервалом в два года (в 2023, 2025 и 2027 годах).