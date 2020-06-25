Украинская блогерша, жена телеведущего Никиты Добрынина Даша Квиткова ошеломила поклонников новым фото. Девушка предстала перед камерой в нежном образе и поразила проницательным взглядом.

Фотографию красавица распространила на личной странице в инстаграме. На ней она показала всю свою женственность и романтичность.

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Даша является одной из самых популярных украинских блогерш. За ее аккаунтом следят почти 960 тысяч пользователей сети. Она с радостью делится с поклонниками новостями из личной жизни, своими размышлениями и результатами фотосессий.

На очередном кадре, который появился в инстаграме, Квиткова появилась в белом наряде с декольте и оголенными плечами. Дополнила образ соломенной шляпой. Ее шею украшала минималистичная подвеска, а уши – серьги. Волосы Даша уложила ровно и забрала назад, а на лице сделала макияж в естественных тонах.

Акцент в фотографии блогерша сделала на своем проницательном взгляде. Особый шарм образу добавляла татуировка Даши в виде красного сердечка.

"Люби себя так, будто ты – единственный человек на земле", – написала в публикации Квиткова.



Нежный образ Даши Квитковой / Instagram / @kvittkova