Прощайте, мастер вечных моментов: как звезды отреагировали на смерть Питера Линдберга

День 4 августа стал грустным и болезненным для многих звезд шоу-бизнеса – выдающийся немецкий фотограф Питер Линдберг ушел в вечность вчера, 3 августа, но родственники сообщили об этом только сегодня. Мировые знаменитости уже отреагировали на потерю в социальных сетях и опубликовали несколько памятных фотографий, сделанных с художником.

Среди тех, кто находится в скорби по фотографу – принц Гарри и Меган Маркл, Джулианн Мур, Кайя Гербер, Антонио Бандерас, Рианна, Виктория Бекхэм, Коко Роша, Кайя Гербер и другие. Звезды вспоминают моменты совместной работы с культовым фотографом современности и не могут поверить, что мужчина неожиданно скончался. Родственники до сих пор не называют причину смерти и не сообщают деталей прощания с Линдбергом.

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В социальной сети Instagram пестрят десятки фотографий с воспоминаниями о выдающемся Питере Линдберге, с которым везло работать звездам.

Меган Маркл

Одними из первых на потерю отреагировали герцогиня Сассекская и ее муж принц Гарри. Экс-актрисе недавно приходилось в течение нескольких месяцев работать с фотографом над номером British Vogue, ведь ее пригласили стать приглашенным редактором для сентябрьского выпуска.

Работы Питера Линдберга почитаются во всем мире за то, что он умел показать суть темы и пропагандировал здоровые идеалы красоты... Герцогиня Сассекская ранее работала с Питером и лично выбрала его для съемки 15 женщин на обложку сентябрьского выпуска British Vogue, который она редактировала. Нет другого фотографа, которому бы она доверила воплощение этого содержательного проекта,

– говорится в официальном заявлении герцогов Сассекских.

Коко Роша

"Очень грустно осознавать, что Питер Линдберг умер. "Для меня каждая фотография – это портрет; одежда – это просто средство для того, что я хочу сказать. Вы фотографируете отношения с человеком, которого снимаете; есть обмен, и вот что это за картина", – сказал Питер. Он был легендой фотографии, и я считаю, что мне очень повезло, что я провела время на съемочной площадке с ним во время моей карьеры".

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Виктория Бекхэм

"Так грустно это слышать. Питер Линдберг изменил модную фотографию и имел невероятный талант, которого будет очень не хватать".

Кайя Гербер

"Мое сердце сегодня разрывается. Спасибо за все, чему ты меня научил. Незаменимый свет в жизни каждого. Покойся с миром, Питер".

Антонио Бандерас

"Прощай, Питер Линдберг, великий мастер вечных моментов. Покойся с миром".

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Джулианн Мур

"Питер Линдберг был чрезвычайно одаренным художником и чудесным, любящим человеком. Он заставил всех чувствовать, что их видят, любят и ценят. Это был подарок – знать его и честь фотографироваться перед ним. Мое сердце грустит вместе с его семьей. Питер заставил всех чувствовать себя красивыми, потому что он видел их такими и верил, что они такие и есть.

Рианна

"Я не могу в это поверить. Мы сегодня потеряли человека-легенду".

Пенелопа Крус

"Ты всегда был так добр ко мне, мой дорогой Питер... Мы разделили так много волшебных моментов вместе. Нам будет не хватать твоего гениального таланта, твоего уникального чувства юмора и твоего большого сердца. Покойся с миром, мой дорогой друг".

Ирина Шейк

"Эта фотография была с моей первой съемки с Питером Линдбергом. Он сказал мне, что съемки закончились, и тогда он сделал этот снимок. Я была взволнована, а также напугана, потому что работала с ним впервые... С того дня я действительно влюбилась в Питера. Он был как маленький ребенок, который любил есть, смеяться и веселиться. Он нашел красоту в душе женщины, а не в прическе и косметике. Для меня это большая честь, и честь быть сфотографированной тобой, знать тебя и называть тебя по-другому. Люблю всегда, Ирина".